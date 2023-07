Home » Recensione del prodotto 30 migliori Telo Verde Per Video da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Telo Verde Per Video da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Telo Verde Per Video preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Telo Verde Per Video perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Andoer Tuta chroma key unisex, per adulti, elasticizzata, costume per servizi fotografici, video, effetti speciali, festival, cosplay, carnevale, 180 cm di altezza € 21.99

€ 19.99 in stock 5 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tuta intera chroma key monopezzo, adatta ad altezze da 160 cm/170 cm/180 cm, ideale per la maggior parte delle persone adulte

Design elasticizzato, si adatta bene al corpo degli adulti; più comoda da indossare.

La cerniera sul retro permette di infilare e togliere la tuta rapidamente

Dita singole per movimenti più flessibili, la parte del visto è completamente traspirante, senza il rischio di causare difficoltà di respiro

Appositamente progettata per effetti speciali su foto o video, funziona perfettamente con la maggior parte degli sfondi verdi

HJH Office 830108 Sfondo Fotografico Green Screen 2x1,34 m Tessuto, Schermo Verde Mobile in Una Robusta Struttura di Alluminio € 184.50 in stock 2 new from €184.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lo sfondo fotografico in tessuto di poliestere verde antipiega è perfetto per le applicazioni di chroma keying; Ampia gamma di applicazioni ideale per scatti a corpo intero ritratti registrazione video tutorial live streaming riunioni con zoom interviste spettacoli televisivi film video TikTok ecc

La tecnica del chroma keying è usata per ritagliare le immagini e per sostituire gli sfondi nelle foto o nei video

Set-up super veloce grazie al sistema roll-up: Piegare i piedi aprire la cassetta di alluminio portare l'asta telescopica all'altezza desiderata e inserirla nell'apposito supporto; Estrarre lo schermo per mezzo della maniglia e ancorarlo con la staffa

L'asta telescopica tiene lo schermo saldamente in posizione e può essere regolata in altezza come desiderato per mezzo di un blocco a rotazione; A prova di inclinazione e stabile grazie ai piedini in plastica ripiegabili

Dimensioni generose della tela (A x L): 200 x 134 cm; Dimensioni della cassetta (A x L x P): 115 x 142 x 12 cm; Dimensioni (A x L x P): 200 x 142 x 43 cm; Peso dell'articolo: 63 kg

Sfondo Fotografico Kit, 2m x 1.5m Verde, Green Screen Kit con Sistema di Supporto per Treppiedi Regolabile 2 x 2m, 5 Morsetti e Sacchi di sabbia, Telo Verde Studio Fotografico Kit per Video e Foto € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo professionale Greenscreen con supporto: accessori fotografici professionali per ritratti, scatti di prodotti, riprese video, live streaming, ecc. Il kit include 1,5 x 2 m di sfondo monocolore, 2 supporti da 2 m per sostenere lo sfondo e 5 morsetti a molla e 1 sacco di sabbia per il fissaggio dello sfondo.

Sfondo fotografico: sfondo monoblocco in poliestere a maglia fitta, ben allineato in verticale, superficie morbida e liscia senza pieghe, lavabile, riutilizzabile e stirabile. e durevole. I tessuti Greenscreen possono essere lavati con acqua, lavati in lavatrice e stirati.

Supporto per sfondo: il supporto per sfondo può essere regolato in base alle esigenze di diverse altezze, il treppiede in metallo è robusto per l'uso multiuso.Le clip a molla vengono utilizzate per tenere lo sfondo saldamente alla barra trasversale con i cuscinetti progettati per adattarsi a diverse superfici.

Facile da installare e da usare: non sono necessari chiodi o colla per installarlo. Basta montare il sistema di sfondo in due minuti e appendere la tela per completare l'installazione. Ora è possibile iniziare a scattare foto e video fantastici!

Immagini dall'aspetto perfetto: con il nostro sfondo verde puoi creare immagini perfette ogni volta. Il Greenscreen non sembra passare e viene comunemente utilizzato da fotografi professionisti, film video e artisti di tutto il mondo per dare alle loro foto e ai tuoi video. È perfetto per Content Creators, che amano fare video Tiktok e Youtube.

Elgato Green Screen, pannello chroma key retrattile per rimuovere lo sfondo, tessuto antipiega, installazione ultrarapida, per streaming, videoconferenze, su Instagram, TikTok, Zoom, Teams, OBS € 151.75 in stock 5 new from €179.90

8 used from €151.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Immersione immediata: pannello chroma key portatile ottimizzato per la rimozione dello sfondo della webcam.

Schermo superiore: il robusto tessuto antipiega garantisce una superficie verde perfetta.

Tecnologia pop-up solleva e lascia che il telaio pneumatico a X blocchi automaticamente la tela in posizione.

Design occultabile: facilmente retrattile nella custodia di alluminio per nasconderlo alla vista.

Installazione e imballaggio ultrarapidi

THEXLY Green Screen kit portatile - Chroma Key pieghevole con supporto - Sfondo fotografico verde - Telo verde green screen per video - Croma Sfondi fotografici € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ COMPLETAMENTE IMMERSIVO - Questo è un pannello chromakey verde progettato per impostare istantaneamente una trasmissione immersiva semplicemente accendendo le luci, sedendosi e lasciando correre la tua creatività. Con il pannello verde puoi personalizzare il tuo flusso potendo integrare la tua immagine in qualsiasi scenario immaginabile, in più questo chromakey è ottimale per tutti i tipi di scenari avendo una dimensione panoramica che abbraccia tutto il corpo!

★ SCHERMO DI ALTA QUALITÀ - 100% schermo in poliestere di alta qualità. Chroma di livello professionale appositamente progettato per fornire risultati eccellenti in quanto garantisce lo sfondo più pulito possibile senza riflessi o pieghe grazie al suo design pieghevole.

★ TECNOLOGIA PIEGHEVOLE - Chromakey con un supporto arrotolabile e un dispiegamento arrotolabile che gli permette di essere montato e smontato in pochi secondi. Si tratta di un tessuto chromakey verde con supporto incluso, quindi non devi preoccuparti dell'installazione precaria con morsetti o nastro.

★ MULTIPLI SCENARI - Questo schermo verde ha molteplici applicazioni possibili che aumenteranno la tua creatività fornendoti innumerevoli scenari alternativi. Utilizza questo fondale fotografico interno per tutti i tipi di video di YouTube, social media, interviste, videoconferenze o stream live di Twitch - migliora la qualità del tuo canale incorporando questo strumento in grado di trasportarti sul palco di tua scelta!

★ CASO DI TRASPORTO FACILE - Il prodotto viene fornito con una custodia rigida protettiva per risparmiare spazio quando lo si ripone e lo si porta con sé ovunque si vada. Quindi, grazie alla custodia in metallo è portatile e facile da trasportare.

Miorkly Green Screen 1,8 × 2,8 m Sfondo Fotografico Verde,Telo Verde Sfondi Fotografici con 6 Clip,Professionista Per la Fotografia e la Ripresa di Video,Staffa non Inclusa € 18.99

€ 15.19 in stock 3 new from €15.19

1 used from €18.34

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: 1,8 × 2,8 m. Il panno Green screen è realizzato in poliestere opaco ad alta densità, 100% 120 g/m², tessuto resistente e pesato. Tessuto verde avvolgibile, buona sensazione verticale, meno pieghe rispetto ad altri materiali,Elimina le pieghe con un ferro da stiro a vapore o appendi per un po'

Lavabile in lavatrice e stirabile: durevole, lavabile in lavatrice (si consiglia di lavare a mano) e non sbiadisce dopo ripetuti lavaggi. Tela fotografica, si può stendere dopo il lavaggio. Può essere stirato. Se si utilizza un ferro da stiro a vapore, l'effetto è migliore.

Facile da appendere: 6 clip a molla resistenti + sfondo dello schermo verde con design del foro della barra. È possibile utilizzare clip a molla per fissare lo sfondo o utilizzare il foro della barra trasversale per lavorare con la staffa dello sfondo (nota: la staffa dello schermo verde non è inclusa in questo pacchetto)

Pratico: il panno Green screen-backdrop pesa 700 grammi ed è realizzato con materiali di alta qualità, molto leggero e facile da piegare. Può essere portato con voi, lo zaino è senza stress

Diversi usi: lo sfondo verde può essere utilizzato per registrazioni di prodotti, videoconferenze fotografiche a tema natalizio, riprese professionali in studio, famiglia, matrimoni, giochi, TV, neonati, fotografia di prodotti, trasmissione live, video YouTube, decorazione per feste, sintesi post-vendita READ 30 migliori Smartwatch Con Sim da acquistare secondo gli esperti

Andoer Telo Verde Green Screen 2 * 3m Sfondo Verde Fotografico, Telo Verde con Supporto per Sfondo e 3 x Morsetti a Molla per fotografico, Video e Televisione (Verde) € 69.99

€ 66.99 in stock 2 new from €66.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo da studio aggiornato: lo sfondo verde è realizzato in poliestere di alta qualità, superficie morbida e liscia senza pieghe, lavabile e stirabile. Fondo dotato di tasca per asta, facile da installare sulla staffa metallica inclusa (2 x 3 m).

Supporto stabile per fondo: il sistema di supporto per lo sfondo adotta materiale in lega di alluminio di alta qualità, molto stabile e durevole. Facile da installare e rompere, l'altezza può essere regolata da 66 cm a 200 cm, larghezza 3 m.

Clip di fondo robuste: 3 morsetti a molla resistenti si adattano alla maggior parte delle staffe di dimensioni standard, fissano perfettamente lo sfondo sulla staffa.

Facile da trasportare: questo sfondo verde con supporto è dotato di una borsa per il trasporto, pieghevole e leggero, facile da riporre e trasportare.

Ampia applicazione: il kit di supporto per sfondo verde per fotografia è perfetto per studio video, studio fotografico, famiglia, matrimoni e tutti i tipi di feste; partner professionale per riprese video per YouTube, Vlog e Tiktok.

Green Screen, Orthland 3x3m / 9.8x9.8ft Sfondo Fotografico , 3 x Morsetti a Molla, Fondale Fotografico Pieghevole di Materiale 100% poliestere per Telo Verde Per Video e Televisione € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Sfondi per lo studio fotografico】 Contenuti: 3m x 3m ft Photo Studio Backgrounds, 3x Backdrop Clamps.This backdrop è abbastanza grande per la maggior parte delle occasioni fotografiche, come le riprese per ritratti completi di piccoli gruppi di persone, rivenditori web e cataloghi di prodotti commerciali

【100% Materiale Poliestere】 Realizzato in materiale non tessuto è logico e un'alternativa economica alla mussola di cotone al 100%. Non è riflettente ed è più facile da maneggiare e mantenere. Aiuta a far rimbalzare la luce e ad illuminare tutto. Può anche aiutare i colori più luminosi, come il rosso e l'arancione, a risaltare di più.

【Ampiamente usato】 Lo sfondo dello schermo verde può essere utilizzato per riunioni zoom, riprese di ritratti, riprese professionali in studio fotografico, casa, matrimonio, giochi, televisione, neonato, fotografia di prodotto, trasmissione in diretta, video di YouTube, decorazione di feste per la sintesi di immagini successive. Questo sfondo verde da studio soddisfa le esigenze di tutti i dilettanti e professionisti a tutti i livelli di fotografi.

【Può essere stirato e lavato in lavatrice 】 Può essere lavato e stirato con l'impostazione più bassa. Per rimuovere qualsiasi sporcizia, utilizzare un panno umido e per sbarazzarsi di qualsiasi piega si può stirare il fondale.Questo prodotto può essere pulito in lavatrice. (Se ci sono macchie, si raccomanda di lavare a mano) Può essere stirato, e l'effetto sarà migliore se si stira con un ferro a vapore.

【Piegabile e facile da trasportare】 Il fondale è pieghevole, facile da riporre e trasportare. (Si prega di notare: il panno di sfondo piegato a lungo può causare alcune pieghe. È possibile utilizzare il ferro da stiro per stirare o appendere per un po 'per ripristinare un piatto, pulirlo delicatamente con un asciugamano bagnato strizzato anche lavorare, ma senza influenzare l'uso).

Spardar Green Screen, 3 x 4,5M Telo Verde Sfondo Fotografico, 4 x Morsetti a Molla e 1 x Borsa di trasporto, Sfondo Pro Pieghevole di Materiale Cotone per fondale fotografico, Video e Televisione € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo per fotografia in studio: uso professionale per ritratti, servizi fotografici, produzione video, ideale per TV, produzione video e fotografia digitale.

Tessuto Premium: lo sfondo fotografico è realizzato in tessuto opaco di cotone e poliestere ad alta densità, superficie non riflettente, buon drappeggio, traspirante, lavabile, durevole, il tessuto è lavabile o lavabile in lavatrice e i bordi sono ben cuciti per evitare spaccature. (A causa della piegatura del pacco durante la spedizione, il pacco potrebbe essere stropicciato al momento della consegna. Si consiglia di stirarlo con un ferro a vapore per eliminare le pieghe).

4 clip a molla resistenti: 4 clip ad alta resistenza con un'apertura massima di 6 cm. Fornisce una presa istantanea e comoda per attaccare il telo del fondale al supporto, queste clip sono robuste e durevoli.Design con fori per traverse: ha fori per traverse da appendere o da sospendere alla traversa per una facile sospensione.

Ampie applicazioni: il telo per fondali è adatto per riprese professionali in studio, ideale per il chroma keying o per la creazione di effetti di schermo bianco, ideale per ritratti, video didattici o spaziali, video di make-up, colloqui di lavoro, trasmissioni, registrazioni e molto altro ancora.

Il set comprende: 3 x 4.5 m sfondo (Verde) + 4 clip per lo sfondo + 1 borsa per facilitare l'uso e il trasporto (Nota bene: questa confezione non include il supporto per lo sfondo).

EMART Green Screen, 1,5 m × 2,1 m Sfondo Verde per Video in Poliestere con 2 Morsetti, Telo Verde Resistente Pieghevole e Lavabile per Streaming, Studio Fotografico e Fotografia € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo fotografico verde in poliestere resistente e antipiega. La sua alta resistenza e il recupero elastico lo rendono un must per lo studio fotografico.

Tutti i bordi sono accuratamente rifiniti per evitare strappi nel materiale, e se si macchia può essere lavato a secco o anche in lavatrice. Se ci sono delle macchie, si raccomanda di lavarlo a mano.

Il fondo verde pesa 370g ed è molto leggero e facile da piegare e trasportare.

2 morsetti a molla è fatto di nylon di alta qualità, molla solida e superficie ruvida per fissare saldamente tutto sul supporto.

Lo sfondo verde può essere utilizzato per riunioni, ritratti, servizi fotografici professionali in studio, giochi, trasmissioni in diretta, video di YouTube per una successiva sintesi dell'immagine.

Neewer 2,6m*3m Supporto per Fondale & 1,8m*2,8m Sfondo (Bianco, Nero, Verde) per Ritratti, Fotografia di Prodotti e Ripresa Video € 93.99 in stock 1 new from €93.99

1 used from €80.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il kit include: (1) supporto per fondale da 6 x 3 m + (3) 1,8 x 2, 8 m sfondo (bianco, nero, verde) + (3) clip per sfondo + (1) borsa per il trasporto.

(3) 1,8 x 2 cm sfondo (bianco, nero, verde): realizzato in 100% puro cotone, con buona senso verticale e resistenza. Già su tutti i bordi per evitare crepe. È perfetto per la televisione, la produzione di video e la fotografia digitale.

(1) Supporto per fondale da 6 x 3 m. Sistema di supporto: il supporto per sfondo è regolabile fino a 8 m di altezza. Realizzato in lega di alluminio con finitura nera professionale.

(1) Borsa per il trasporto: con borsa per il trasporto, su misura per lo sfondo e accessori fotografici.

(3) Clip per fondale: la clip ha una presa stabile con rivestimenti orientabili che si adattano alla superficie dell'impugnatura. I piccoli denti sul diametro interno mantengono il panno di mussola o il panno di carta in ufficio.

GYX-Décoration Green Screen, Sfondo Portatile Verde per Foto Sfondi Video Studio, per La Rimozione dello Sfondo, con Telaio Autobloccante, Facile Montagio a Parete o a Soffitto € 373.27 in stock 1 new from €373.27 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Schermata verde a discesa】 : Basta premere il chromakey verso il basso e in avanti, bloccherà l'altezza per te.

【Slow Retract System】: il meccanismo di ritorno lento è installato su questo sfondo verde manuale, rende la retrazione in modo temperato e regolare e protegge bene il prodotto.

【Facile da configurare】: monta lo schermo verde sulla parete o appendilo al soffitto, tira la maniglia verso il basso in qualsiasi posizione e lascia che il rullo di precisione blocchi automaticamente lo schermo in posizione.

【Meccanismo di blocco automatico】: quando scorri verso il basso questo sfondo verde, puoi regolare l'altezza semplicemente rilasciando lo schermo nella posizione desiderata, quindi può essere bloccato automaticamente, ottieni un'area verde come desideri.

【Ampia applicazione】: questo sfondo verde può essere ben utilizzato per live streaming, effetti speciali visivi, giochi, videoconferenze, video di YouTube, video musicali, fotografia, Tik Tok o interviste.

Green Screen, Andoer Sfondo fotografico Verde 1,6 x 3m Telo Verde per Video Pieghevole Non-Tessuto del Contesto per Studio Fotografico Fotografia di Moda Registrazione Video € 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features telo verde green screen

【100% Tessuto non Tessuto telo verde green screen】Telo fotografico È realizzato in resistente tessuto non tessuto al 100%,green screen portatile che aiuta ad assorbire la luce ed eliminare i riflessi,sfondo per foto fornendo effetti di registrazione di alta qualità.

【Completamente senza cuciture sfondo verde per video da tavo】Il panno di sfondi fotografici Schermo verde adotta un design senza cuciture in un unico pezzo,green screen ondulato lungo il bordo per evitare strappi.

【Sfondi per Foto Greenscreen Lavabile】Se il tessuto dello green screen si macchia durante lo scatto, può essere lavato con acqua o in lavatrice.

【Fondali Fotografici Pieghevole e facile da trasportare】Il panno per sfondo fotografico può essere piegato per riporlo e trasportarlo facilmente. Se si formano pieghe dovute alla piegatura, è possibile stirare la parte posteriore con un ferro da stiro a vapore a bassa temperatura (circa 30°C) o strofinare delicatamente con un panno umido e ben strizzato.

Luxburg 220x200 cm Fondale Verde portatile professionale, sfondo Chromakey per foto, video, giochi dal vivo, Studio virtuale € 253.78 in stock 3 new from €253.78 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni 220x200 cm. Adatto a diverse altezze grazie al meccanismo a forbice idraulica regolabile in modo flessibile sul retro. Implementazione ultrarapida: installazione in pochi secondi

Ampia gamma di applicazioni. Effetti speciali, ampiamente utilizzati in studi, video Youtube, giochi streaming, interviste, video musicali ecc.

Utilissimo per cambiare lo sfondo in post produzione in Photoshop e diverse scene; Resistente alle pieghe ottimizzato per il Camera Chroma keying. Design pull-up Facile da installare e mettere a posto.

Consegna tramite corriere: Regno Unito - giorno lavorativo successivo; Europa: 2-5 giorni lavorativi!

Zhexun 3x1 / 2/3/4 / 6m Sfondo fotographia, Tessuto di Mussola Schermo Verde Screen per Registrazione Video, Incontri Zoom, Studio Fotografico (Color : Green, Size : 3mX6M) € 50.66 in stock 1 new from €50.66 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features * Contenuto: [1 x] 3x1 / 2/3/4 / 6m Muslines fotographia fianco Back Drop Tows

* Panno di mussola di cromatici a colori solidi, bella superficie morbida non riflettente

* Panno per la fotografia professionale, può essere utilizzato su entrambi i lati, senza cuciture, facile da scattare foto.Lavabile, lavabile in lavatrice, Ironsa

* Questa priorità bassa dello schermo verde utilizzata per la fotografia del prodotto, i fondali video e i ritratti

* Nota: il supporto del contesto non è incluso

GSKAIWEN 7,87 ftx 13,12 ft portatile grande sfondo verde, sistema di supporto per foto studio video, trasmissioni live, feste, palcoscenici € 225.91 in stock 1 new from €225.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da riporre e montare: facile da montare, il telo di sfondo verde può essere fissato al supporto con fibbie. Tutti gli accessori possono anche essere inseriti facilmente e comodamente nella borsa per il trasporto e risparmiare spazio.

Sfondo verde di alta qualità: sfondo verde più spesso e più grande con un peso di 120 g. Con un migliore effetto verticale. Senza pieghe, morbido e resistente. Non traslucido e non riflettente. Lavabile in lavatrice, stirabile e pieghevole. Adatto per ritagli di scatti multipli, studi fotografici in studio, ecc.

Grande cornice di sfondo dello schermo: con diversi metodi di apertura, può essere posizionata in diverse forme a seconda delle necessità. Il telaio è fissato con forti viti e connettori, che rendono più stabile durante il movimento.

Applicazione multipulsi: questo sfondo verde può essere utilizzato per tutorial su YouTube e video in diretta, fotografia in studio, grandi sfondi sul palco, trasmissioni video, streaming di giochi, interviste di fotocamera, riprese di prodotti, riunioni di zoom, scatti a più persone, ecc. È ideale anche per la tastiera, la chiave cromata, ecc.

Contenuto della confezione: raccordo x6, panno di sfondo verde x1, asta di collegamento 4x8, piastra di sfondo x1, borsa per il trasporto 1 garanzia: 1 anno di garanzia e servizio clienti a vita. Se avete problemi con il prodotto ricevuto, non esitate a contattarci. Riceverai la soluzione migliore e più soddisfacente entro 24 ore durante i giorni lavorativi.

Chromakey Telo fotografici di sfondo, pieghevole, schermo verde pieghevole e portatile, Rollup, per set fotografici, trasmissioni in diretta streaming, etc (75 cm) € 20.65 in stock 1 new from €20.65

1 used from €19.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta qualità: questo telo di sfondo è realizzato in tessuto Oxford 190, ha meno pieghe rispetto allo sfondo realizzato con altri materiali ed è più facile da riutilizzare (attenzione: vengono inviati ripiegati, si consiglia di stirare prima dell'uso).

Pieghevole e portatile: misura 75 cm di diametro quando viene aperto. Può essere piegato fino a un diametro di 30 cm. Sono necessari solo 5 semplici passaggi per ripiegarlo come un piccolo pacchetto, il che è molto comodo per il trasporta dentro un sacchetto con cerniera.

Facile da installare: l'anello esterno della molla in acciaio si apre per consentire un’installazione e rapida e facile. Dispone di un fascia adesiva per fissarlo alla vostra poltrona. È possibile installarlo in pochi secondi, perché il telaio ha un'elevata elasticità grazie al sacchetto di imballaggio. Fare attenzione quando si rimuove o si piega. Si raccomanda di prendere il telaio e ripiegarlo lentamente. Allora otterrete uno sfondo perfetto.

Telo di sfondo verde professionale e robusto. Il fondale fotografico può essere riutilizzato, non si deforma, è comodo e si adatta alla maggior parte delle poltrone da ufficio, può essere ripiegato rapidamente ed è robusto e facile da conservare.

Ampio uso. Ideale per le dirette streaming dal vivo, interviste, ritratti, fotografia di prodotti, foto passaporto, Chromakey ecc. Contenuto della confezione: 1 custodia, 1 telo di sfondo verde Green Screen (nota: attrezzatura di scena non inclusa). READ 30 migliori Teca Per Modellismo da acquistare secondo gli esperti

Sfondo Fotografico Verde 2 x 3M, Panno Verde + 4PCS Morsetto a Molla, Telo Verde Green Screen Kit Sfondi per Foto Video, Sfondo Verde Fondali Fotografici Schermo Verde per Televisione/Riunioni € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TESSUTO 100% POLIESTERE -- Lo sfondo verde è realizzato in 100% poliestere. Il materiale è duro, meno grinze del cotone e più facile da recuperare. Antipolvere, lavabile in lavatrice, stirabile.

DESIGN CON TASCA PER ASTA -- Dotato di tasca per asta, si adatta alla maggior parte delle staffe di dimensioni standard, facile da appendere. Dotato di un colore verde altamente saturo, perfetto per il Chroma Keying o per creare speciali effetti di schermo verde.

PIEGHEVOLE E FACILE DA TRASPORTARE -- Lo sfondo è pieghevole, facile da riporre e trasportare. (Nota: lo sfondo potrebbe presentare delle rughe dopo essere stato piegato a lungo. Puoi usare il ferro a vapore per stirarlo o appenderlo per un po 'per appiattirlo di nuovo.)

AMPIAMENTE UTILIZZATO -- Lo sfondo verde può essere utilizzato per impostare qualsiasi background professionale. Come modello possono essere utilizzati anche fotografie in studio, schermate di trasmissione video, interviste con fotocamera, ritratti, riprese di prodotti, video TV. Adatto a principianti, appassionati, streamer e creatori di contenuti. Ampiamente usato per la televisione, la produzione video e la fotografia digitale.

100% GARANZIA -- Se presenta problemi di qualità, non esitate a contattarci. Ti offriremo un nuovo prodotto o un rimborso completo fino a quando non sarai soddisfatto. È un acquisto privo di rischio.

Schermo Verde Sfondo,GRABADO Chromakey Telo fotografici di sfondo, pieghevole, Schermo verde pieghevole e portatile, Rollup, per Giochi Registrazioni,fotografico,Video,Streaming in Diretta (142 cm) € 34.69 in stock 1 new from €34.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo pratico e pratico: Questo comodo sfondo, design innovativo, non è necessario stare in piedi o forare. Basta appenderlo alla sedia per portare lo sfondo in qualsiasi luogo in modo rapido e senza sforzo. Lo sfondo Green Screen può essere utilizzato per riunioni zoom, ritratti, foto professionali in studio, giochi, TV, neonati, trasmissioni in diretta, video su YouTube, decorazione della casa, feste per la sintesi delle immagini successive.

Alta qualità: Questo disco di sfondo portatile è realizzato in robusto tessuto di poliestere verde antipiega, ha meno pieghe rispetto allo sfondo realizzato con altri materiali ed è più facile da riutilizzare (attenzione: vengono inviati ripiegati, si consiglia di stirare prima dell'uso).

Pieghevole e portatile: l'anello esterno della molla in acciaio si apre per aprire l'installazione e risparmiare tempo e fatica. Può essere piegato a un diametro di 50 cm. Sono necessari solo 5 semplici passaggi per piegare in un piccolo pacchetto, il che è molto comodo da trasportare con un sacchetto con cerniera. Fare attenzione quando si smonta o si piega. Si prega di tenere il telaio saldamente e aprire lentamente.

Facile da installare:Telo di sfondo verde professionale e robusto. Il fondale fotografico può essere riutilizzato, non si deforma, è comodo e si adatta alla maggior parte delle poltrone da ufficio, può essere ripiegato rapidamente ed è robusto e facile da conservare.

Servizio a vita:Abbiamo un servizio clienti 24 ore su 24, restituzione di 31 giorni senza domande. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e lo faremo per voi immediatamente.Contenuto della confezione: 1 telo di sfondo verde Green Screen,1 custodia per il trasporto (nota: attrezzatura di scena non inclusa).

1,5 * 2,1M Schermo Verde Green Screen Telo Verde Per Video Sfondo Fotografico Verde Telo Bianco Fotografico Green Screen Kit Fondo Fotografico Per Scattare Foto, Riproduzione Video, Verde € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panno di lavaggio dell'acqua】Non devi preoccuparti dello sporco, perché il tessuto dello schermo sfondo verde è realizzato in panno in poliestere, facile da pulire. Il tessuto Green Screen realizzato in tessuto in poliestere è buono. Telo verde per video Cuci bene e non è facile avere nessuna rughe, nessuna inclinazione o effetto di partenza. La green screen con supporto può essere lavata nella lavatrice

【Dimensione del prodotto】La green screen sedia di questa tenda è: 2,5 m, con un peso di circa 0,5 kg. Questa elgato green screen di grandi dimensioni può ospitare più partecipanti. La telo verde può essere utilizzata come sfondo di screenshot per gioco o streaming. La sfondo fotografico verde può assorbire i raggi e aiutare a eliminare i riflessi. Questo sfondo è molto utile per immagini designer

【Installazione comoda】La telo verde green screen di installazione è necessaria per bloccarlo con una clip (il prodotto non include una clip) o appende la tenda utilizzando un foro a leva con una barra trasversale o un telaio in background. La sfondi fotografici è leggera, pieghevole, facile da conservare e trasportare. (Nota: lo sfondo viene trasportato per un lungo periodo e potrebbe esserci una grinza leggermente. Si consiglia di usarlo dopo la stiratura.)

【Molto ampio】Sfondo fotografico verde può essere utilizzato per sfondo seduto a distanza, tiro ritratto, tiro in ritratto, studio da studio professionale, famiglia, matrimonio, gioco, TV, neonato, fotografia del prodotto, trasmissione in diretta, video di youtube, decorazione del partito e altra sintesi post-immagine. Per lo sfondo del film di stile di Hollywood, per favore inserisci in anticipo la fondale fotografico! La luce della sfondo bianco fotografia non è facile da diffondere duratura

【Il nostro impegno】Crederemo nella fondo fotografico qualità dei nostri prodotti al 100%. Se avete domande, ti preghiamo di inviarci un'e-mail. Ti forniremo una soluzione soddisfacente al 100%. Se sei ancora insoddisfacente, puoi facilmente sostituire lo Sfondo Bianco con noi, non ci sono problemi

NEEWER Photo Studio Fondale pieghevole 100% puro di mussola Sfondo per fotografia, video e televisione 3 x 6 M, Verde € 57.99 in stock 1 new from €57.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 x 6 m di fondo, perfetto per televisione, produzione video e fotografia digitale.

Tasca per asta su SOLO Un bordo permette di essere drappeggiato o appeso.

Rifinito lungo tutti i bordi per evitare strappi.

Realizzato in 100% puro cotone, buon senso verticale e durevole.

Se necessario, stirare la superficie posteriore con ferro a vapore ma non stirare a secco.

Neewer 2,8x4m Fondale Sfondo Fotografico in Tessuto per Fotografia Registrazioni Video (Verde) € 38.49 in stock 1 new from €38.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SONO INCLUSI NEL KIT: (1) 2,8x4m Fondale Fotografico (Verde). ATTENZIONE: è incluso SOLAMENTE un fondale!

CONVENIENZA: Il fondale è progettato con il miglior bilanciamento possibile del peso per la gestione più comoda. È facile da appendere o piegare per la conservazione.

APPLICAZIONE AMPIA: Questo fondale è abbastanza largo per scattare i ritratti di figura intera. È ideale da usare in ritratti, video spaziali o video educativi, tutorial di bellezza, impostazione di interviste, trasmissioni e produzioni di film ecc..

DUREVOLEZZA: Il fondale è realizzato in tessuto in un unico pezzo senza cuciture in colore uniforme. È spesso ma non trasparente. È sufficiente spolverare la superficie per l’utilizzo successivo.

CAPACITÀ ANTI-GRINZE: La superficie del fondale è riflettente ma non luccicante. È ideale da usare insieme ad un sistema di supporto al chiuso per foto di prodotti, ritratti e registrazioni video.

Czemo Green Screen 3.2x2M,Sfondo Fotografico Verde mit 4 Morsetti,Sfondo Screen Portatile Pieghevole di Materiale poliestere Tessuto,per Studio Fotografico,Fotografia di Moda,Registrazione Video € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Sfondo 3,2 m x 2 m】: la dimensione di questo sfondo fotografico è 3,2 m x 2 m, che è abbastanza grande per la maggior parte delle occasioni fotografiche. La superficie morbida e liscia, senza pieghe, riutilizzabile, può soddisfare le tue esigenze fotografiche, come fotografia di prodotti, TV, ritratti, riunioni online, trasmissioni in diretta, ecc. Lo sfondo dello schermo verde garantisce registrazioni e modifiche efficaci, come rifilatura, chiave cromatica, salvataggio volta

【Tessuto in poliestere resistente】 Il poliestere di alta qualità elimina i riflessi e assorbe troppa luce, creando la combinazione perfetta di chroma key. Il tessuto spesso è resistente e rimuove facilmente le rughe, lo sfondo fotografico è realizzato al 100% in poliestere. Crittografia addensata 75d, fornisce alcune funzionalità per creare un effetto tridimensionale: antirughe, opaco e antiriflesso

【Stiro e lavabile】 Il materiale è stirabile e lavabile. Lavabile in lavatrice (si consiglia il lavaggio a mano per le macchie), non sbiadisce dopo ripetuti lavaggi, può essere steso dopo il lavaggio. Se usi un ferro da stiro, l'effetto sarà migliore, quando lo sfondo viene piegato e conservato per lungo tempo, potrebbero apparire delle rughe, si consiglia di stirarlo o appenderlo per un po' per ripristinare lo stato liscio

【Pieghevole e facile da trasportare】 Lo schermo verde pesa 1317 grammi e il fondo può essere piegato per riporlo facilmente. Tutti i bordi sono trattati per evitare lo strappo del materiale. Può essere trasportato ovunque, lo zaino è privo di stress, imballaggio: 1 x sfondo dello schermo verde, 4 x clip metalliche e 4 x ganci, puoi fissare direttamente il panno fotografico in alto o in basso per evitare che scivoli

【Ampiamente uso】 Lo sfondo verde può essere utilizzato per prodotti, videoconferenze, esposizioni natalizie, riprese in studio professionali, casa, matrimoni, giochi, TV, neonati, fotografia di prodotti, trasmissioni in diretta, decorazioni per feste, composizione di immagini residue e può anche essere utilizzato come modello. Adatto a principianti, appassionati, streamer e creatori di contenuti

OMBAR - Fondale fotografico Chromakey 1,8 m x 2,8 m, verde professionale, 3 clip per sfondo posteriore, ideale per foto studio video, Youtube, zoom € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tela di fondo resistente alle pieghe: questo sfondo verde da studio è realizzato in poliestere, peso leggero, resistente all'usura. La tela di fondo ha una forte sensazione di drappeggio, non è facile da stropicciare, non scolorisce, non si deforma e non si sporca facilmente.

【3 clip di fondo solidi】 3 pinze robuste per fissare la tela di fondo al supporto, si adattano alla maggior parte dei supporti di dimensioni standard e attaccano perfettamente lo sfondo saldamente sul supporto.

【Lavabile e duraturo】Il nostro fondo verde è lavabile. (Se ci sono macchie, si consiglia di lavare a mano) Si può stirare, e l'effetto sarà migliore se lo si stirasse con un ferro da stiro a vapore.

Pieghevole e facile da trasportare: questo prodotto è pieghevole, facile da riporre e trasportare. (si prega di notare: il tessuto di fondo piegato a lungo può causare pieghe leggere. Puoi stirarlo e appenderlo per un certo periodo di tempo per ripristinarlo in piano, senza compromettere l'utilizzo.)

【Ampio Utilizzo】Questo sfondo è abbastanza grande per la maggior parte delle occasioni fotografiche. Lo sfondo verde può essere utilizzato per riunioni con zoom, ritratti, riprese in studio fotografico professionale, casa, matrimoni, giochi, televisione, neonati, fotografia di prodotti, programmi in diretta, video YouTube, decorazione di feste per una sintesi di immagini successiva.

UTEBIT Sfondo Fotografico, 2x3m Sfondo per Foto Telo Verde Poliestere, Green Screen Professionista per la Fotografia e la Ripresa di Video, Giochi Registrazioni, Streaming in Diretta € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale di Alta Qualità】 Questo sfondo verde studio è realizzato in poliestere opaco ad alta densità al 100%, il tessuto con una buona sensazione di mano verticale, meno rughe rispetto ad altri materiali, stiratura a vapore o appeso per un certo periodo può essere ripristinato.

【Lavabile e Resistente】Tutti i bordi sono accuratamente rifiniti per evitare strappi nel materiale, e se si macchia, il panno di fondo verde può essere lavato con acqua, lavato in lavatrice e stirato, e non sbiadisce dopo ripetuti lavaggi.

【Facile da Appendere】Il fondale dello studio fotografico è dotato di un foro per la barra orizzontale, è possibile fissare il fondale con le clip a molla o lavorare con il supporto del fondale.(Nota: la barra e le clip non sono incluse)

【Diversi Utilizzi】200x300cm (6.5x9.8feet), dimensioni abbastanza grandi per foto a corpo intero; Lo sfondo verde può essere utilizzato per prodotti, ritratti, riprese professionali in studio, TV, trasmissioni in diretta, video Youtube, decorazioni per feste, sintesi di immagini post.

【Facile da Trasportare】Questo fondale da studio fotografico è pieghevole, facile da riporre e trasportare, adatto per le riprese all'aperto. (Nota: il fondale che si piega per lungo tempo può causare rughe. È possibile utilizzare il ferro da stiro per stirarlo o appenderlo per un po' per farlo tornare piatto.

EMART Sfondo Fotografico Verde 1,8 x 2,8 m, Telo Verde in 100% cotone per Photoshoot con 4 Clip, Sfondo Fotografico Pieghevole per Ritratto Fotografico, Studio Fotografico, Streaming Video € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo fotografico: questo sfondo verde garantisce registrazioni e modifiche efficienti, come ritaglio, chroma keying, che possono far risparmiare tempo e rendere il tuo lavoro più efficiente.

Materiale 100% cotone: questo panno verde da studio è realizzato al 100% in cotone, che è leggero e resistente. Lo sfondo ha un forte senso di drappeggio, non è facile da increspare, sbiadire, deformare e macchiare.

Ampia gamma di usi: il panno verde può essere utilizzato per riunioni zoom, ritratti, riprese in studio fotografico professionale, matrimoni, giochi, trasmissioni in diretta, video di YouTube, ecc. Per un'ulteriore sintesi delle immagini.

Lavabile in lavatrice: tutti i bordi sono trattati con cura per evitare che il materiale si strappi.Se sporco, può essere lavato a secco o anche lavato in lavatrice. In caso di macchie, si consiglia il lavaggio a mano.

Pieghevole e facile da trasportare: questo sfondo per studio fotografico è pieghevole per riporlo e trasportarlo facilmente. READ 30 migliori Pesi Per Polsi da acquistare secondo gli esperti

3m*3m Sfondo Fondale Schermo Verde in Poliestere Fotografico in Tessuto Pieghevole Resistente e Lavabile con 3 Morsetti e 3 corde per Giochi Registrazioni,fotografico,Video,Streaming in Diretta € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo della foto: la dimensione dello sfondo è 3 * 3 m / 9,8 * 9,8 piedi, sufficiente per l'uso domestico o in studio, con il colore verde altamente saturo, perfetto per il chroma keying o per creare effetti speciali dello schermo verde. Ideale per ritratti, foto di matrimoni, registrazioni video, registrazioni di prodotti, ecc.

Facile da appendere: viene fornito con 3 morsetti per carichi pesanti e 3 corde fisse per fissare lo sfondo al supporto. Chiuso su tutti i bordi per evitare strappi

Robusto: il tessuto di fondo è costituito da tessuto di cotone 100% poliestere, è ben allineato verticalmente, morbido, superficie liscia senza rughe, lavabile, riutilizzabile e stirabile. e durevole. I tessuti Green Screen possono essere lavati in acqua, lavati in lavatrice e stirati.

PIEGHEVOLE E PORTATILE: questo fondale da studio fotografico è pieghevole, facile da riporre e trasportare. (Nota: questo fondale potrebbe essere un po' spiegazzato perché è pieghevole. Puoi stirarlo con il ferro o appenderlo per un po' per ripristinarlo.)

Ampiamente usato: abbastanza grande per scatti a corpo intero; Ideale per l'uso in ritratti, spazi o video educativi, video di trucco, colloqui di lavoro, trasmissioni, produzioni cinematografiche, ecc.

Vevelux Kit Supporto Fondale Sfondo Fotografico 2,6 X 3 M Regolabile, piu Tre Teli in Poliestere (Bianco, Nero, Verde) e 8 Clip per Studio Fotografico, Video e Ritratti € 95.95

€ 85.95 in stock 1 new from €85.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Supporto in Acciaio Regolabile】 Il supporto è regolabile sia in altezza che in larghezza, quindi può metterlo alla struttura necessaria. Le barre verticali sono regolabili da 1,63 metri a 2,6 metri di altezza, e la barra centrale è anche estensibile da 0,83 metri a 3 metri. Ti consente di regolare le dimensioni in base allo sfondo. La struttura tubolare è realizzata in acciaio al 100% che gli conferisce una maggiore robustezza e resistenza.

【Sfondo di Tessuto in Poliestere 100%】 I 3 fondi 1,97 x 2,85 m sono realizzati in tessuto 100% poliestere, che non è riflessiva, non è scolorito. È pieghevole, leggero e portatile. Le rughe possono essere rimosse attraverso la stiratura a non più di 150 gradi centigradi ed è lavabile fino alla macchina. Ogni fondo è progettato con un'apertura del diametro di 7 cm da un bordo, che passa facilmente il tubo dal supporto. Tutti i bordi vengono elaborati per evitare di strappare il materiale.

【Sacchetti di Sabbia e Trasporto】 Quando una cosa pesante è posizionata sulla barra e il supporto diventa instabile, utilizzare i sacchetti del pacchetto del pacchetto per stabilizzare il supporto. Nota: Sandbags sono vuoti, riempili con sabbia o qualsiasi contenuto pesante. Il sacchetto di trasporto è in tessuto Oxford di alta qualità ed è abbastanza grande per tutti i componenti del kit, con cui è possibile portare il supporto ovunque e riportarlo ovunque tu voglia.

【Usi Versatili】 Il nostro kit di supporto fondi si applica a un'ampia varietà di occasioni ed esigenze. È super versatile in quanto può essere utilizzato per la fotografia professionale, la registrazione video, le riunioni Zoom, la produzione di YouTube, lo streaming live, ecc., Perfetto per qualsiasi fotografo amatoriale o professionista. Può essere utilizzato anche come supporto decorativo per feste, matrimoni, compleanni, riunioni di famiglia, celebrazioni, ecc.

【Cosa ottieni】 2 supporti verticali, 2 barre orizzontali allungabili, 4 morsetti a molla, 4 morsetti antirughe, 1 sfondo verde, 1 sfondo bianco, 1 sfondo nero, 2 sacchetti, 1 sacchetto di trasporto, 1 manuale di istruzioni. Se questo fondo fotografico non soddisfa le tue aspettative, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. Ti offriamo un servizio clienti per garantire la vostra soddisfazione.

Green Screen, 3 m x 3 m / 9,8 ft x 9,8 ft x 9,8 ft Green Screen with 3 clip per fotografia, video e TV (3 x 3 m) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Descrizione del prodotto】FOUVIN 3*3 sfondo verde per foto, questa dimensione può ospitare effetti schermo verde per tutto il corpo e più partecipanti. Il design monopezzo senza soluzione di continuità può assorbire la luce ed eliminare i riflessi, assicurando un tiro efficace. Perfetto per la televisione, la produzione di video e la fotografia digitale.

【4 Morsetti a pinza】 Dotato di 4 clip robuste, con un'ottima forza di serraggio, il morsetto a bocca di pesce può fissare il telo di sfondo al sistema di supporto dello sfondo (Telaio di supporto non incluso).

【 Diffuso】 Lo sfondo dello schermo verde può essere utilizzato per riunioni zoom, riprese di ritratti, riprese professionali in studio fotografico, fotografia di prodotti, trasmissioni in diretta, video di YouTube, decorazione di feste per la sintesi di immagini successive. Può essere usato come sfondo screencasting per giochi o streaming, è molto utile per il designer di immagini.

【 Pieghevole e portatile】 Questo sfondo da studio fotografico è pieghevole, facile da riporre e trasportare. (Nota: questo schermo verde può essere un po' stropicciato perché è pieghevole. Puoi stirarlo o appenderlo per un po' per restaurarlo).

【 Lavabile e stirabile】 Il paravento fatto di materiale di cotone poliestere di alta qualità che è morbido e confortevole. Rifinito su tutti i bordi per evitare strappi. Può essere lavato e stirato. Se necessario, si prega di stirare il retro con il ferro a vapore, ma non con il ferro a secco.

