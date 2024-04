Apple ha dichiarato obsoleto l'iPhone 6 Plus e sta terminando il supporto, mentre l'iPad Mini 4 è stato classificato come obsoleto e continuerà ad essere supportato finché le parti saranno disponibili.







Apple interromperà la produzione dei suoi prodotti sette anni dopo che non furono più forniti ai rivenditori. Lo classificheremo come prodotto obsoleto (fuori produzione, obsoleto) e interromperemo i servizi di riparazione del dispositivo. Il 1 aprile 2024 è stato annunciato che l'iPhone 6 Plus è stato nuovamente classificato come prodotto legacy.

iPhone 6 e iPhone 6 Plus sono due modelli annunciati nel 2014. Sono più sottili e hanno una forma leggermente arrotondata rispetto ai loro predecessori, supportano Apple Pay per la prima volta e migliorano prestazioni, grafica e fotocamera. L'attrattiva della performance è aumentata: dopo la vendita, 24 ore sono diventate il record per la storia dell'iPhone.La tua prenotazione è stata accettataAnche Apple lo ha rivelato.

Apple annuncia finalmente l'iPhone 6 da 4,7 pollici e l'iPhone 6 Plus da 5,5 pollici.





Sono passati sette anni da quando le vendite dell'iPhone 6 Plus si sono fermate, quindi Apple considera il prodotto obsoleto. Ciò rimuoverà il supporto ufficiale per l'hardware e impedirà ai fornitori di terze parti di ordinare parti di ricambio.

Tieni presente che l'iPhone 6 è in vendita da più tempo dell'iPhone 6 Plus, quindi non è ancora considerato un prodotto legacy.

Lato software, nel 2019 è terminato il supporto ad iOS 13, l'ultimo sistema operativo compatibile con entrambi i modelli.



Inoltre, Apple ha introdotto “iPadmini4Classificato come “Prodotto inferiore” dal 1° aprile 2024. Apple garantisce almeno cinque anni di servizio di riparazione per ciascun dispositivo, ma può supportare fino a sette anni a seconda della disponibilità dei componenti. I prodotti che rientrano in questo periodo sono considerati “su 5” Prodotti fino a 7 anni.

I prodotti vintage e retrò si possono trovare anche sul sito giapponese qui sotto. Le informazioni dovrebbero essere comuni in tutto il mondo, ma al momento della stesura di questo articolo non erano incluse le informazioni per iPhone 6 Plus e iPad Mini 4.

