Audi: i vigili del fuoco sono addestrati per combattere gli incendi boschivi

Venti vigili del fuoco Audi, provenienti da diverse caserme del dipartimento, sono stati addestrati a combattere gli incendi boschivi nella caserma Kursan.

Ogni estate la divisione Audi corre il rischio di incendio. Di fronte a questo pericolo, il Servizio dipartimentale antincendio e di soccorso (SDIS) forma i vigili del fuoco affinché siano preparati. Pertanto, nella caserma Korsan, venti vigili del fuoco sono stati addestrati come parte dell'addestramento. Questi ultimi provenivano da diverse caserme della provincia: Narbonne, Pise-Minervois, Leucate, Mothomet e anche Corsan.

L'obiettivo principale di questi corsi era quello di formare nuove reclute nonché di migliorare le conoscenze di caporali e sottufficiali per poter combattere al meglio gli incendi boschivi. Innanzitutto i tirocinanti dovevano seguire una formazione teorica in caserma. In secondo luogo, c’erano scenari pratici sul campo. I partecipanti hanno imparato a padroneggiare varie manovre e l'uso delle attrezzature antincendio.

Per quanto riguarda i caporali e i sottufficiali, hanno avuto anche l'opportunità di formarsi come comandanti di equipaggiamento, responsabili di guidare la propria squadra in situazioni di emergenza.