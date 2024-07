Caratterizzazione dei cambiamenti idrologici e composizione delle esposizioni saline nell’area di Ius Chasma, Marte

(a) Immagine MOLA della Valle Marineris, compreso Ios Chasma. (b) Immagine infrarossa diurna di Eos Chasma scattata da THEMIS, incluso Geryon Montes e materiale stratiforme luminoso contenente firme spettrali “doppie”. (c) Immagine DTM di HRSC sovrapposta alle immagini CTX e CRISM dell’unità di tipo doppio sulla parete sud della valle settentrionale di Ios Chasma. – Icaro

Strani affioramenti su Ius Chasma forniscono una finestra sui processi acquatici passati su Valles Marineris, su Marte. I minerali di solfato idrato sono abbondanti in tutta quest’area, ma un’area di Ius Chasma comprende fillosilicati, opali e materiali accessori con proprietà spettrali insolite.

Nella regione di Gerion Montes, una regione dell’altopiano est-ovest che divide la regione di Ios Chasma in una valle settentrionale e meridionale, questo studio sfrutta i recenti progressi nella calibrazione delle immagini e nelle tecniche di estrazione delle caratteristiche per analizzare le immagini iperspettrali catturate dal Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISMO). Nello specifico, una caratteristica doppia spettrale unica con assorbimenti di 2,21-2,23 e 2,26-2,28 μm è stata isolata ai confini delle regioni contenenti silicati e solfati lamellari su Eos Chasma e analizzata per identificare affioramenti che potrebbero rappresentare un clima in cambiamento su Marte.

Abbiamo documentato e mappato tre forme distinte di questo materiale “doppio” in relazione ai silicati lamellari e agli opali. Le analisi di mappatura compositiva derivate dal CRISM applicate alle immagini della High Risoluzione Stereo Camera (HRSC) e dell’High Risoluzione Imaging Science Experiment (HiRISE) hanno rivelato la presenza di questi affioramenti idrati lungo le pareti rocciose sotto una breccia a Geryon Montes, al confine con una valle contenente abbondanti solfati. .

La nostra indagine supporta la formazione di queste fasi di alterazione uniche mediante alterazione acida dell’antica smectite nella roccia della parete quando la salamoia solforata traboccava dalla valle meridionale di Ius Chasma presso la breccia nel Geryon Montes e penetrava nella valle settentrionale più profonda.

Astrobiologia