Con il lancio del nuovo Google TV Streamer, Google ha interrotto la produzione anche del Chromecast vecchio di 11 anni – mashdigi – Tecnologia, nuovi prodotti, novità interessanti e tendenze

Mentre Google ha annunciato in precedenza il lancio del nuovo Google TV Streamer, anche Google ha annunciatoContenuti del blog ufficialeConsiderato lo sviluppo dei prodotti Chromecast lanciati in passato, è stato confermato che questo prodotto entrerà ufficialmente nella fase di dismissione 11 anni dopo il suo lancio.

Il primo prodotto hardware Chromecast è stato lanciato il 24 luglio 2013. All’epoca, era progettato come un piccolo dispositivo nero dotato di un connettore HDMI e veniva utilizzato principalmente con telefoni cellulari o computer per soli $ 35, consentendo agli utenti di inviare contenuti di navigazione su Chrome. o riprodurre video Trasmetti in streaming in modo trasparente i contenuti delle app YouTube o abilitate per Chromecast sul display connesso a Chromecast tramite rete wireless.

Dopo il lancio di Chromecast, il prodotto di Google ha attirato molti consumatori a utilizzarlo. Molti hotel hanno addirittura utilizzato questo dispositivo per consentire agli ospiti di guardare i loro contenuti preferiti sullo schermo della TV in camera e anche molti luoghi di lavoro hanno iniziato a utilizzare i dispositivi Chromecast per sostituire i proiettori. attrezzatura.

Dopo aver accumulato l’esperienza di successo del primo Chromecast, nel 2015 Google ha lanciato Chromecast con un aspetto modificato, che ha ampliato principalmente il connettore HDMI con un cavo patch, e ha lanciato anche Chromecast Audio, che è adatto solo per la riproduzione di musica. Nel 2016 ha lanciato anche Chromecast Ultra, che supporta la visualizzazione con qualità dell’immagine 4K e supporta Dolby Vision. Nel 2018 ha lanciato un prodotto di terza generazione caratterizzato da prestazioni di elaborazione operativa migliorate.

Fino al 2020, Google ha annunciato il lancio di Chromecast (ovvero Chromecast con Google TV) che supporta le funzioni di Google TV, che integra le funzioni di riproduzione di Google TV e può essere gestito tramite il telecomando, consentendo di trasformare più display in “Smart TV”. e lancerà un modello entry-level che supporta solo la qualità delle immagini HD nel 2022 per attirare più mercati di utenti.

La tecnologia di streaming wireless Chromecast lanciata da Google è stata presto seguita dai prodotti Chromecast e il nome è stato gradualmente modificato in Google Cast per evitare confusione con i prodotti Chromecast.

Per quanto riguarda il lancio di Google TV Streamer, è stato annunciato anche che Chromecast verrà chiuso, il che evidenzia anche che Google non utilizzerà più il nome Chromecast, ma spera di promuovere il marchio Google TV, il che significa che Google è ancora ottimista riguardo al futuro dopo tutto qualcosa, anche se sta diventando sempre più popolare, sempre più persone si sono abituate a restare attaccate al cellulare nella vita quotidiana, ma la maggior parte della visione dei contenuti a lungo termine è ancora basata sulla TV.