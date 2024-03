Cos'è Renzo? Panoramica del protocollo

Panoramica del progetto Renzo

Oltre ad essere un protocollo LRT (Liquid Recovery Token), Renzo opera anche come direttore strategico della gestione patrimoniale. L'obiettivo principale del progetto è semplificare l'interazione degli utenti con gli operatori e i nodi di EigenLayer, il principale protocollo di rifornimento su cui è costruito Renzo.

Il progetto consente agli utenti di non occuparsi del processo di gestione dei beni investiti e di ricevere anche profitti maggiori rispetto a un mutuo standard. La piattaforma prevede di utilizzare servizi di verifica attiva decentralizzati (AVS), in particolare Eigen DA, per allocare in modo efficiente le risorse, massimizzare i ricavi e minimizzare i rischi. Il pieno avvio del sistema AVS su EigenLayer consentirà al contratto Renzo di collegarsi ad esso per incrementare le rendite dei mutui ottimizzando l'allocazione delle risorse investite.

Durante lo sviluppo, il team di progetto si è posto diversi obiettivi, vale a dire:

Maggiore disponibilità di staking ETH;

Aumentare la redditività. Renzo utilizza le funzionalità di EigenLayer per aumentare i guadagni azionari;

Aumenta la sicurezza. Utilizzando le soluzioni di sicurezza fornite da EigenLayer, Renzo garantisce che le risorse degli utenti siano protette in modo sicuro;

Contribuire allo sviluppo e alla distribuzione di EigenLayer. La promozione attiva e l'utilizzo di EigenLayer all'interno di Renzo mira ad aprire questo protocollo di nuova firma a un pubblico più ampio.

Vale la pena notare che aziende come Maven 11 Capital, Figment Capital, OKX Ventures e altre hanno partecipato al round di investimenti privati, che si è concluso il 15 gennaio 2024 e ha attirato circa 3,2 milioni di dollari. Successivamente si è unito a loro Binance Labs e l’entità dei suoi investimenti non è stata resa nota.

Al momento in cui scrivo, Renzo è al terzo posto in termini di numero di beni bloccati (circa 1 miliardo di dollari) tra i protocolli di risurrezione, indicando l'elevata fiducia della comunità in questo progetto.