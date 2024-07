Elon Musk fornisce al chatbot l’accesso ai contributi degli utenti su X

– Musk fornisce al chatbot l’accesso ai contributi degli utenti su X L’autorizzazione viene abilitata automaticamente nelle impostazioni di protezione dei dati. Ciò ora chiama i difensori europei della protezione dei dati ad agire.

In futuro, Elon Musk utilizzerà tutti i post sulla sua piattaforma X per addestrare il suo chatbot Grok. Il consenso degli utenti non è stato ottenuto e ciò è avvenuto automaticamente senza che questi se ne accorgessero. Foto: Jordan Strauss (Keystone)

La piattaforma X online di Elon Musk addestra il suo chatbot Grok con i contributi degli utenti come standard. Dal momento che non è stato chiesto loro esplicitamente il permesso di farlo, la mossa ha galvanizzato i difensori europei della protezione dei dati all’azione.

Venerdì gli utenti hanno notato l’innovazione nelle impostazioni di protezione dei dati. Il segno di spunta per consentire a Grok di utilizzare i post X pubblici e le interazioni dirette con il chatbot è già selezionato automaticamente per tutti.

L’impostazione può essere modificata solo nella versione web di X (ex Twitter); Attualmente non viene visualizzato nell’app per smartphone. La situazione dovrebbe cambiare presto, dichiarò X.

L’autorità irlandese per la protezione dei dati responsabile di X in Europa ora ha domande sul servizio. L’autorità ha dichiarato al Financial Times di aver discusso per mesi con la piattaforma sull’utilizzo dei dati degli utenti nei sistemi di intelligenza artificiale. “Siamo rimasti sorpresi che abbiano offerto questo.”

L’approccio di X solleva la questione se il servizio rispetti i requisiti del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), in base al quale è necessario prima ottenere il consenso degli utenti per poter utilizzare i dati personali. Devono essere informati anche dei motivi di ciò.

A giugno, Meta, la filiale di Facebook, ha rinviato a tempo indeterminato i suoi piani di utilizzare i contributi pubblici degli utenti europei per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale sotto la pressione dei protezionisti dei dati irlandesi. In precedenza è stato criticato il fatto che Meta non fornisca un consenso esplicito da parte degli utenti, ma solo la possibilità di opporsi all’utilizzo dei dati. X ora funziona come previsto da Meta.

Grok mira a competere con altri chatbot basati sull’intelligenza artificiale come il pionieristico ChatGPT di OpenAI o Claude di Anthropic. Il software non è stato sviluppato direttamente da X, ma dalla società xAI, che appartiene anche a Musk. Ha acquistato Twitter nell’autunno del 2022 per circa 44 miliardi di dollari e ha ribattezzato il servizio X.

ANF

