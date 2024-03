Erutta il confine tra Israele e Libano L'ambasciata avverte i lavoratori tailandesi di lasciare l'area. Il Ministero degli Affari Esteri ha rivelato che 5 thailandesi feriti sono ricoverati in ospedale.

Nella notte del 4 marzo 2024, l’ambasciata israeliana con sede in Thailandia ha pubblicato un annuncio di avvertimento nei confronti del popolo thailandese in Israele, indicando che negli ultimi tempi si erano verificati attacchi lungo il confine israelo-libanese. Questa mattina due lavoratori tailandesi sono rimasti feriti. Ambasciata reale tailandese C'è grande preoccupazione. Nonostante gli sforzi in corso per allontanare i lavoratori dalle loro aree di lavoro nelle zone a rischio in Israele, a tutti i lavoratori che stanno ancora lavorando in aree ad alto rischio lungo il confine è chiesto di avvisare l'Ambasciata al numero: +972 546368150 o +972 503673195 per ricevere assistenza e facilitare il trasferimento nell'area. Il tuo prossimo lavoro.

Più tardi oggi (5 marzo 2024) alle 7:38, il Ministero degli Affari Esteri spiegherà ai media che secondo il Ministero degli Affari Esteri, è stato riferito che il 4 marzo 2023 è stato lanciato un missile anticarro dal Libano attraverso il confine settentrionale con Israele, presso l'insediamento agricolo di Margaliot.I media locali hanno riferito che una persona è stata uccisa e 7 lavoratori tailandesi sono rimasti feriti.

Ieri sera (4 marzo) ora locale. La presenza dell'Ambasciata Reale Tailandese è stata confermata dal Ministero degli Affari Esteri israeliano. Attualmente ci sono 5 thailandesi contagiati in vari ospedali, oltre a un'altra persona contagiata e una persona deceduta che non è cittadina thailandese.

Dei cinque thailandesi feriti, due sono stati curati presso l'ospedale Ziv Medical Center di Safed e una persona è stata dimessa dall'ospedale con ferite lievi. Gli altri tre sono ancora ricoverati in ospedale. Rambam Medical Center, Haifa e presentava sintomi molto gravi. I funzionari dell'ambasciata si sono recati per visitare e seguire il medico, compreso il coordinamento con i parenti. Continueremo ad informarvi dei nostri progressi