Fagioli salterà la prima partita dell’Italia a Euro 2024

Mentre Niccolò Barella e Davide Fratesi tornavano ad allenarsi, l’Italia comandava Juve Il centrocampista Nicolò Fagioli salterà la gara d’esordio di Euro 2024 contro l’Albania a causa di un infortunio al perone.

La partita inizierà a Dortmund sabato alle 20.00 ora del Regno Unito (19.00 GMT).

Il resoconto di Sky Sport Italia Questa sera Fagioli sarà assente per la prossima partita a causa di una contusione al perone.

Il giocatore si è infortunato durante l’ultima amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina, e ha saltato per diversi giorni gli allenamenti per dedicarsi al lavoro in palestra.

Anche se oggi Fagioli è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, il problema si è aggravato e si è deciso di farlo riposare prima delle altre due gare della fase a gironi contro Spagna e Croazia.

L’Italia ha altre opzioni a centrocampo oltre a Fagioli

Solo Barilla Sono appena tornato ad allenarmi oggi Ha sofferto anche di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalle due partite preparatorie.

IL Inter Il centrocampista potrebbe restare inizialmente a riposo contro l’Albania in modo da poter ritrovare la piena forma fisica per partecipare alle partite più importanti della fase a gironi.

Il suo compagno di squadra Fratese accusava un leggero affaticamento e necessitava solo di un breve riposo.

Brian Cristante potrebbe partire titolare contro l’Albania con Jorginho a centrocampo.