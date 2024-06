Fine ellenistica. E adesso;

Poco prima dell’inizio degli esami di Grecia, e sopporti con poco coraggio i tuoi ultimi istanti sui banchi, senti un altro insegnante dire alla classe, cercando di “rinforzare” gli studenti esausti: “Coraggio, sta arrivando l’estate più grande della vostra vita. Divertirsi.”

Per la generazione del 2006 il famoso periodo di abbandono è appena iniziato. I bambini chiudono i libri con il capitolo “Scuola” e si preparano a scrivere l’introduzione al loro nuovo inizio: l’inizio dell’età adulta e della vita studentesca.

Fino alla fine ellenistica. E con loro se ne va la routine scolastica di dodici anni che solo tu hai imparato. E adesso?

Nancy mi ha parlato mentre si preparava per la cerimonia di diploma di scuola superiore. “In questi giorni esco tutti i giorni, e qualunque cosa mi offrano non dico di no. È un miracolo che non credo che dovrei leggere. D’estate ho deciso di andare a Rodi e ad Atene. Ma non… Sto pensando al lavoro, perché non voglio stare con le mani in mano finché non inizia la scuola.” “Penso che mi divertirò qualunque cosa faccia perché tutti i miei amici sono allo stesso livello. Vogliamo trascorrere una bella estate perché quest’anno è stato nel complesso noioso”.

Despina, una studentessa del terzo anno della scuola secondaria, studia da due anni con l’obiettivo di entrare alla Bamak Economic School il prossimo ottobre. “Mi sento sollevato dal fatto che abbiamo finito. Mi sento liberato, come se potessi fare le cose e uscirne. È davvero una bella sensazione, sai che hai finito – ovviamente ti preoccupi dei risultati – ma sono così felice. perché non ci penso troppo, voglio passare l’estate al meglio, ho già prenotato le vacanze, vado ovunque Ho questo rammarico. Mi sdraio per dormire e penso che dovrei alzarmi e leggere.Lui mi dice.

Dopo gli esami, Ioana, Elisabeth ed Elena sono andate a Halkidiki per alcuni giorni. “Siamo molto felici, ora ci siamo sollevati da questo peso e ci sentiamo liberi. Possiamo realizzare i progetti che sognavamo da molto tempo. Non vediamo l’ora di trascorrere un’estate indimenticabile con i nostri amici”.Menzionano.

Liana, come mi ha raccontato, finite le gare greche, si sente sollevata, ma anche con la stanchezza accumulata che adesso sta uscendo da lei. “Dal momento in cui finivamo mi veniva in mente costantemente che avevo dimenticato qualcosa che dovevo fare e che dovevo leggere. Mi hanno detto una grossa bugia che una volta finiti gli esami di greco ti saresti rilassato, cosa che per me non è così vero, è solo che adesso sono ancora più in ansia, perché aspetto che escano i risultati e vedrò più tardi se entrerò nella scuola che desidero.

Nel complesso, con Panellenic mi rendo conto che potrebbe essere l’ultima volta che la mia vita avrà una sequenza temporale prestabilita e questo crea un senso di curiosità per il futuro. Penso che il periodo in cui ci troviamo dopo la fine dell’età ellenistica sia il primo in cui le nostre vite sono letteralmente per aria e non hai idea di cosa ci aspetta.

Ora, per l’estate, penso che sarebbe molto bello. La verità è che non c’è altro modo, perché ho riempito le vacanze e ogni volta che trovavo una data vuota, ho inserito un’attività o un’uscita finché non si è riempita. Penso che il motivo per cui lo faccio è perché nel corso degli anni mi è mancata più spontaneità nella scelta di cosa fare e decisioni dell’ultimo minuto.

Lei conclude: “Tuttavia, l’anno che posso dire è stato inaspettatamente bello e nonostante quello che dicono tutti e l’importo è a malapena previsto, se te la prendi con calma e non ti privi di nulla e allo stesso tempo adempi ai tuoi obblighi, allora lo dirò con totale fiducia , il terzo anno delle superiori sono gli anni di studio più belli che ho vissuto”.