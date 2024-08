Galileo diceva: è la Terra, non il Sole, che gira attorno al Sole.

Galileo è nato nel famoso porto italiano di Pisa. È considerato il più grande matematico, fisico, astronomo e filosofo della storia. Stephen Hawking commenta questo padre dell’astronomia e della fisica moderne: “Galileo ha contribuito alla nascita della scienza moderna più di qualsiasi altra persona”.

Tolomeo, uno scienziato prima di Galileo, sosteneva che il sole gira attorno alla terra. Dopo aver sperimentato il telescopio da lui inventato, Galileo disse: No, non è il sole, ma è la Terra che gira attorno al sole. Il 14 aprile 1611, questo talentuoso scienziato inaugurò il suo telescopio. Galileo dimostrò che i pianeti e le stelle nello spazio non ruotano attorno alla Terra, ma hanno orbite proprie. Galileo scoprì quattro lune di Giove e osservò che orbitavano attorno a Giove. La società e lo stato non potevano accettare la sua teoria scientifica. Copernico fece la stessa affermazione. Galileo, come Copernico, cadde sotto l’ira della chiesa per aver dato questa dottrina. Questo famoso filosofo deve affrontare una punizione. È stato posto agli arresti domiciliari. È morto in prigionia. Qualunque sia la valutazione, a 400 anni dalla sua morte egli rimane un criminale agli occhi della Chiesa. 400 anni dopo, Galileo fu onorato dal Vaticano.