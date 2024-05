Gli aerei spaziali si stanno avvicinando di nuovo al volo verso la stazione spaziale Scienze

È arrivato Infine, lo scorso sabato, 18 maggio, l’aereo spaziale “Dream Chaser” è tornato alla sua sede definitiva presso il Kennedy Space Center della NASA, per condurre i controlli finali prima di effettuare la sua prima missione per inviare un carico alla Stazione Spaziale Internazionale entro la fine dell’anno.

Secondo quanto riferito, il lancio dell’aereo spaziale “Dream Chaser” è previsto a bordo di un razzo “Vulcan Centaur” della United Launch Alliance (ULA), per trasportare circa 3.500 chilogrammi di materiale alla stazione internazionale in orbita vicino alla Terra.dichiarazione Rilasciato dalla NASA lunedì 20 maggio.

Il “Dream Chaser” esiste in diverse versioni, simili al famoso “Space Shuttle” che ha lavorato per decenni per la NASA, la prima versione del quale si chiama “Tenacity”, ed è prodotta dalla società “Sierra Space”.

Nel 2016 l’azienda ha concluso un contratto con la NASA in base al quale avrebbe inviato almeno 6 missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale utilizzando moderni aerei spaziali.

Negli ultimi anni, il “Dream Chaser” è stato sottoposto a test approfonditi e rigorosi e voli indipendenti nell’atmosfera terrestre, superando tutti gli ostacoli per essere utilizzabile, e ciò che rimane ora è la stessa NASA che testa l’aereo spaziale per verificare ulteriormente le procedure di sicurezza.

Ritardi nello sviluppo e nella verifica sono comuni nei grandi programmi, soprattutto quando i veicoli spaziali rientrano nell’attività spaziale dopo essere rimasti fuori servizio per più di un decennio.

I funzionari dell’agenzia hanno indicato che i test precedenti condotti sull’aereo spaziale includevano test sulle vibrazioni e l’esame della capacità dei sistemi di funzionare a bassa pressione e a temperature estreme. L’agenzia ha aggiunto che i prossimi test includeranno test del rumore acustico derivante dall’elettromagnetismo e il completamento del lavoro sull’aereo spaziale sistema di protezione termica e integrazione del carico utile finale nel piano spaziale.

Gli aerei spaziali hanno sia le caratteristiche degli aerei normali che dei veicoli spaziali, in quanto un aereo spaziale è in grado di volare nell’atmosfera grazie alle qualità aerodinamiche che possiede, e di atterrare senza problemi sulle piste aeroportuali, e può anche muoversi nello spazio grazie ai razzi. motori che lo spingono facilmente da un luogo all’altro.