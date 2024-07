ESC Family News Top 20: Italian Double Drive – Notizie da Käärijä & Joost Klein, Joker Out e TEYA

Negli ultimi anni all’ESC non solo le canzoni italiane sono tornate molto popolari, ma tra noi ci sono anche veri amanti dell’italiano. Non sorprende quindi che questa settimana celebriamo il doppio top italiano nella categoria ESC Family TOP 20. Mentre Mahmud Il primo posto non può essere ceduto nemmeno nella quarta settimana Diodi Ha migliorato di due posizioni con il suo blockbuster estivo “Molto Amore” ed è anche molto vicino a Mahmoud in termini di punti. Anche i LUNA dalla Polonia, che attualmente stanno impressionando ad Amburgo, possono essere contenti: “Alive” è il nuovo arrivato più alto al numero quattro.

Purtroppo dobbiamo salutarci questa settimana Ladaneva. Mentre “Here’s To You Ararat” è riuscito a rimanere nella nostra top 20 per ben otto settimane, ed è addirittura arrivato al sesto posto la scorsa settimana, “Saraiman” è appena uscito dalla nostra top 20. Tuttavia, eventuali rinnovi sono già disponibili: chi ha scritto anche la copertina del bando?Decenticilo Fuji“Se desideri vederlo nei nuovi lanci, puoi semplicemente richiederlo nel modulo di valutazione.

Nel nostro Aggiornamenti TOP 20 della famiglia ESC Ogni settimana ti offriamo nuove canzoni della grande famiglia ESC, che potrai poi valutare rispetto alla nostra attuale top 20 dello stile Eurovision Song Contest. La nostra attenzione principale è rivolta agli ex partecipanti all’ESC, ma di tanto in tanto ricevono attenzione anche i partecipanti alle competizioni preliminari nazionali. I primi 20 potranno essere selezionati nuovamente e verranno inclusi Fuga Radio Si gioca sabato e domenica dalle 19:00. Tuttavia, se un brano è stato incluso otto volte, non può essere riselezionato.

Certo che puoi Nel modulo di valutazione Ha anche suggerito canzoni per il concorso. Teniamo d’occhio la maggior parte delle uscite, ma sentiti libero di scriverci nei commenti se scopri nuova musica dalla famiglia ESC. A proposito: quando presentiamo le nuove uscite non includiamo remix e cover di contributi ESC e canzoni che hanno avuto grandi successi nei paesi di lingua tedesca. Inoltre, i post non devono risalire a più di tre settimane fa. Inoltre, solo in casi eccezionali, ai musicisti che hanno già una canzone nella nostra top 20 vengono offerte nuove canzoni.

Ma veniamo ora ad una panoramica del nostro Paese I 20 migliori aggiornamenti della famiglia ESC In questa settimana:

01. (01) Mahmud – Ra ta ta (183 punti) (quarta settimana) 6 x 12 pag.

02. (04) Diodi – Tanto amore (180 punti) (seconda settimana) 1 x 12 pag.

03. (02) Solimano – Resistenza (E la pace?) (146 punti) (quarta settimana) 2 x 12 pag.

04.(nuovo) Luna – Vivo (125 punti) (prima settimana) 2 x 12 pag.

05. (06) Luci flash – Scatti casuali (122 punti) (terza settimana) 3 x 12 pag.

06. (10) Ladaneva – Ecco Ararat (118 punti) (Ottava e ultima settimana) 5 x 12 pag.

07. (03) Angelina Mango – melodramma (117 punti) (Settima settimana)

08. (11) Marianne Rosenberg – libertà (114 punti) (terza settimana) 5 x 12 pag.

09. (05) rete – Tutto su di me (Hakul Ali) (114 punti) (terza settimana) 4 x 12 pag.

10. (Nuovo) Fahri – Lascia il mondo (104 punti) (prima settimana) 2 x 12 pag.

11. (13) moltoNasaya – Noi potremmo essere (103 punti) (Seconda settimana) 4 x 12 pag.

12. (09) Benjamin Ingrosso – Guarda chi ride adesso (99 punti) (Settimana 4) 2 x 12 pag.

13. (08) Piccole lasagne – E io (94 punti) (Seconda settimana) 1 x 12 pag.

14. (12) Alena Alena – Papà (93 punti) (Seconda settimana) 2 x 12 pag.

15. (Nuovo) Iolanda – complicato (93 punti) (prima settimana) 1 x 12 pag.

16. (Nuovo) Sanja Vucic – ghiaia (91 punti) (prima settimana)

17. (Nuovo) Felicia Lou – Meglio dopo di te (90 punti) (prima settimana) 1 x 12 pag.

18. (Nuovo) musica – Lascialo brillare (88 punti) (prima settimana)

19. (14) dice Barbara – La peeva (al mio posto) (85 punti) (settimana 5) 1 x 12 pag.

20. (16) Isacco – Non è più lo stesso (84 punti) (settimana 4)

A questo punto salutiamo i 20 articoli che non sono entrati nella Top 20 di questa settimana:

21. (07) Keno – Discoteca (80 punti) 2 x 12 pag.

22. (-) Zeljko Joksimovic – Lei (76 punti)

23. (18) Di fiori – Per sempre (74 punti) 1 x 12 pag.

23. (19) André Orso – Vicino a te (74 punti) 2 x 12 pag.

23. (-) Salina – vacanza (74 punti) 2 x 12 pag.

26. (-) Tvortchi – soprannaturale (72 punti) 1 x 12 pag.

27. (17) vai_a – letto (71 punti) 1 x 12 pag.

28. (20) Tia – meno male (71 punti) 1 x 12 pag.

29. (-) naviband – mamma (68 punti) 2 x 12 pag.

30. (15) Ladaneva – Sarayman (62 punti) 1 x 12 pag.

31. (-) Aidan – eroe (62 punti)

32. (-) Manizha – Salva il tuo mondo (58 punti)

33. (-) edificio – Hazar (56 punti) 1 x 12 pag.

34. (–) Menlop include. Fatti una sega – Luce oscura (52 punti)

35. (-) AndromacaGiorgio Livanis – Den Mas Xorizei Teputa (41 punti)

36. (–) un favore – SÌ (35 punti) 1 x 12 pag.

37. (-) Erner sarà sospettoso – Bipolare (32 punti)

38. (-) Sevak – Amore (prima) (29 punti) 1 x 12 pag.

39. (-) Isola – Una bella vita (20 punti)

40. (-) Tom Lee – un’altra persona (14 punti)

Nuove uscite questa settimana:

Ci sono sempre commenti su quanti nuovi prodotti abbiamo introdotto, di cui ovviamente prendo conto. Cerchiamo soprattutto di avvicinarvi a tutte le pubblicazioni importanti dei precedenti partecipanti all’ESC attraverso le innovazioni della nostra famiglia ESC. Inoltre, è anche una buona idea scegliere uno o due partecipanti dalla decisione iniziale e, naturalmente, incorporare i vostri desideri. Quindi venti presentazioni spesso sono molto serrate, ma vi prometto che presenteremo meno volte se le pubblicazioni lo consentiranno.

Questa settimana ha in serbo anche alcune uscite interessanti. C’è l’olandese, per esempio Jost Klein, che ha avuto difficoltà con la sua nuova musica precedente con noi. Ora Joost è uno dei preferiti dai fan involucro Per aiutare i due pubblicano insieme una canzone chiamata “TRAFIK!” Che era già stato ammirato al festival finlandese “Ruisrock”.. Dopo che SALENA ha purtroppo perso la Top 20 con il suo successo estivo “Vacation”, il suo partner ESC TEYA ci sta provando questa settimana con un musical “To Do List” di un genere simile.

In quale cassetto degli ABBA Benny Andersson e Björn Ulvaeus Nikki franceseA proposito, non è noto se sia stata trovata la nuova canzone. Ma forse è proprio qui che Rosa Lopez dalla Spagna ha trovato il vecchio strumento a percussione di Nelly Furtado. E mentre Jessica Mauboy manda di buon umore gli atleti australiani alle Olimpiadi di Parigi con il suo nuovo inno, noi ci chiediamo cosa significhi effettivamente il nuovo nome InCiò che ha arricchito il turno preliminare tedesco lo scorso anno è esatto. Il suo canale YouTube è elencato (ancora?) come Trong Hieu, ma ora viene spesso indicato con questo nome su altri portali musicali (in piedi incluso. Siamo ancora emozionati.

C’è ancora molto da scoprire e sarà sicuramente molto interessante vedere chi riuscirà ad entrare nella Top 20 della prossima settimana:

Bop-bang – Dove sono finiti tutti questi meravigliosi bambini? (Paesi Bassi 2016)

Darren – immaginario (Decisione iniziale Svezia 2010)

Mia Demšić – nelle tue mani (Croazia 2022)

Nikki francese – Grandi speranze e dolori (Regno Unito 2000)

Sarit Hadad – Quanto è doloroso (Wie schmerzhaft es ist) (Israele 2002)

Jerry collina -La Vergine Maria (Ucraina 2024)

Joker è fuori -Cosa posso fare? (Slovenia 2023)

Assemblatore e Fantasma – Passaggio! (Finlandia 2023 e Paesi Bassi 2024)

Sergej Lazarev – Autoinganno (Russia 2016 e 2019)

Rosa Lopez un lavoro. Tracy de Sa – PWR (Spagna 2002)

lessandra -Costruisci un mondo (Decisione iniziale Finlandia 2023)

Atena Manoukian -Istinto (Armenia 2020)

Jessica Mauboy – più alto (Australia 2018)

Donnie Montel – Icara (Lituania 2012 e 2016)

Mikey Nunez – Vorrei ritirarmi (Spagna 2019)

Mick Bedaga – Più morbido (Noel) (Decisione preliminare Estonia 2016)

Doccia di comete – Non vede l’ora (Decisione iniziale Lituania 2024)

Sirosho – contare (Armenia 2008)

(S) A Truong Hue – Alzati, debole (Decisione iniziale Germania 2023)

tè – Fare un elenco (Austria 2023)

accanto alla playlist che hai creato Fuga Radio (In fondo alla pagina) Ora puoi anche visualizzare tutti i brani selezionabili Deezer E più in alto Spotify Ascolta attraverso.

Questi sono i suggerimenti: ora hai solo l’imbarazzo della scelta tra un totale di 40 contributi diversi. Come di consueto con l’Eurovision Song Contest, puoi valutare i tuoi 10 brani preferiti da 1 a 8, 10 e 12 punti. Si prega di utilizzarlo per questo scopo Modello successivo -Oppure vai direttamente da lui Fuga Radio E usa il modulo lì (in fondo alla pagina). La votazione è ora aperta Fino al prossimo giovedì sera alle 23:59 Si apre.

Purtroppo, ovviamente, non possiamo presentare tutte le canzoni che verranno pubblicate e sono già state annunciate diverse nuove canzoni di successo per la prossima settimana. Ecco perché ne vale la pena, oltre a eseguirlo tutti i giorni dalle 19:00 alle 20:00 Fuga Radio – Dai un’occhiata anche alla nostra playlist YouTube costantemente aggiornata, contenente le nuove uscite della famiglia ESC degli ultimi due mesi:

Ascolti sempre la nuova versione delle classifiche Sabato (e domenica) dalle 19:00 alle 19:00 Fuga Radio – La domenica puoi leggere le classifiche comprese le nuove uscite qui.

Cosa ne pensi, quali voci entreranno nella nostra top 20 la prossima settimana e quali canzoni finiranno direttamente nelle tue playlist? Quali altre nuove canzoni hai scoperto della famiglia ESC? Fateci sapere nei commenti!