Gli incendi boschivi in ​​Brasile provocano almeno due morti

Il governo dello stato di San Paolo ha formato un consiglio di crisi per far fronte agli incendi boschivi che hanno messo in allerta 30 città brasiliane.

Il Brasile è stato recentemente testimone di massicci incendi boschivi nella zona umida del Pantanal e di diffuse inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul.

Il governo statale ha inoltre avvertito che gli incendi boschivi potrebbero diffondersi rapidamente a causa delle raffiche di vento, che potrebbero distruggere vaste aree di vegetazione naturale.

“Attualmente abbiamo 30 città in massima allerta per grandi incendi e stiamo lavorando per controllare la situazione e garantire la sicurezza”, ha dichiarato sui social media il governatore Tarcisio de Freitas.

In separato posta In seguito scrisse: “San Paolo sta affrontando un momento difficile e siamo impegnati a unire le forze per controllare gli incendi e mantenere le persone al sicuro.

“Siamo stati sul campo tutto il giorno per garantire una risposta rapida alle zone più colpite, come Piracicaba, Parinha, Certasinho e Ribeirão Preto. Non ci fermeremo finché la situazione non tornerà alla normalità”.