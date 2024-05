Gli iPhone mettono in pausa la ricarica MagSafe mentre la fotocamera è ancora in funzione

Beh, questo è imbarazzante. In Going All in on MagSafe per iPhone in ufficio, camera da letto e auto (6 maggio 2024), ho scritto su come trovare un supporto per fotocamera continuo che includa un caricabatterie Apple MagSafe in modo da non dover tenere una lunga riunione . Influisce sulla batteria del mio iPhone. Anche se ho installato il supporto e l’ho testato per assicurarmi che funzionasse, a quel punto non avevo utilizzato l’iPhone per la videocamera Continuity con un caricabatterie MagSafe per una lunga riunione.

Due giorni dopo, ho avuto una lunga riunione su Zoom e sono rimasto angosciato nello scoprire che la batteria del mio iPhone era leggermente più scarica rispetto a quando ho iniziato a lavorare. Quindi, una riunione di 90 minuti ha ridotto il livello della batteria dal 100% al 75%. La schermata Impostazioni > Batteria indicava chiaramente che la ricarica era sospesa a causa dello streaming della fotocamera durante quel periodo. Quello che è successo? Sicuramente il tuo iPhone si caricherà quando è collegato al caricabatterie?

Approfondendo l’argomento ho trovato questo Apple sottolinea che l’iPhone dovrebbe essere in grado di caricarsi durante l’utilizzo della Continuity Cameradetto:

Se desideri caricare il tuo iPhone mentre la fotocamera Continuum è accesa, utilizza un cavo USB per ottenere i migliori risultati.

Ovviamente, “migliori risultati” significa “se vuoi che funzioni”. Ma, Un’altra pagina Apple sulla Continuity Camera Lui è più schietto:

La telecamera di continuità funziona via cavo o in modalità wireless. Per mantenere il tuo iPhone carico durante l’uso, collegalo al Mac o a un caricabatterie USB. Il tuo Mac ti avviserà se il livello della batteria del tuo iPhone è basso.

Apple sembra essere allergica a dire che iPhone non Ricarica con MagSafe durante l’utilizzo della videocamera Continuity. Tuttavia, potrebbe non essere possibile ricaricarlo nemmeno tramite USB. Diversi utenti in una conversazione Reddit Hanno riferito che i loro iPhone perdevano carica durante le sessioni di Continuity Camera, anche quando erano collegati.

Sospetto che la telecamera di continuità grava abbastanza sul processore da surriscaldare l’iPhone. (Fa sempre caldo quando lo tolgo dal supporto dopo una riunione.) Poiché la ricarica MagSafe fa anche surriscaldare l’iPhone, più caldo della ricarica basata su USB, il sistema di ottimizzazione della batteria di Apple potrebbe sospendere la ricarica per proteggere la batteria dal calore. Eccesso. Il che è positivo, anche se inaspettato.

Il risultato pratico è che se utilizzi una fotocamera con continuità, dovresti aspettarti che la batteria del tuo iPhone si scarichi, forse in modo drammatico. Se questo è un problema per te, puoi provare a connettere il tuo iPhone tramite USB, ma anche questo potrebbe non essere d’aiuto. Usare un supporto con un caricabatterie MagSafe, come faccio io, garantisce almeno che il tuo iPhone ricominci a caricarsi dopo la riunione.