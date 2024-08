Giochi satanici del destino Si può distinguere Nella tragedia dell’annegamento In Sicilia Per lo yacht di lusso “Bayesian” in cui Viene ignorato Tra gli altri c’è il britannico Bill Gates. Mike Lynch, sua figlia diciottenne, HannahIl suo avvocato, Chris Morvillo, e il presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer.

Tragedia Si è sviluppato in un personaggio “Triangolo delle Bermuda” tra gli Stati Uniti d’America, Gran Bretagna e Italia. Negli Stati Uniti, il fondatore del movimento Home Rule, Leeds, è stato rilasciato a giugno Categorie Accusato di frode miliardaria Dopo Da un processo a San Francisco rappresentato dal suo avvocato scomparso, Morvillo. È stato anche accusato Ex vicepresidente dell’Autonomia, Leeds PartnerStephen Chamberlain. Attraverso una diabolica coincidenza, che ha portato alla nascita di numerose teorie del complotto su Internet, Sabato è stato colpito in Gran Bretagna Dall’auto mentre era andato a correre.

di lunedi, Poche ore prima dell’incidente in Italia, Chamberlain esalò l’ultimo respiro. Come in un diabolico gioco del destino, Lynch si è recato in Italia in aquilone per celebrare la sua assoluzione da parte del tribunale americano. “Voleva aprire.”La sua nuova vitaMa il viaggio in Italia potrebbe essergli costato la vita…

Eventi meteorologici estremi

Italiani Le autorità hanno parlato di un fenomeno climatico senza precedenti Che lunedì ha colpito il porto di Porticello, dove era attraccata la nave da 32 milioni di euro “Paise”. Con l’albero più lungo del mondo. La tempesta è stata così improvvisa che il suo comandante, James Catfield, ha annunciato dall’ospedale: “Non ci aspettavamo che accadesse”. Una volta cessata la tempestaLa nave Bayzi era già affondata, secondo Carsten Boerner, il capitano della barca che ha salvato 15 dei 22 a bordo. fra Tra loro c’è anche la moglie di Leeds, Angela Pacaris. Tuttavia, le teorie del complotto furono alimentate dall’ex capo dello staff bayesiano, Monica Jensen, annuncia aIl Telegraph ha detto che l’affondamento della nave Bayzi gli è sembrato “un po’ strano”, poiché ha attraversato l’Oceano Atlantico senza problemi, anche se… Caduto in caso di maltempo.

