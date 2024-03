Gypsy Rose si è separata dal marito

La zingara Rose Blanchard Anni fa, sua madre fu uccisa. Dee Dee Molto probabilmente soffriva della sindrome di Munchausen e imitava i numerosi disturbi di sua figlia. La ragazza, volendo liberarsi, decise di uccidere il padre, e per lei lo fece il suo compagno di allora Nicola Godejohn .

Sembra che il grande amore non sia durato a lungo. Tre mesi dopo il suo rilascio dal carcere, Gypsy Rose Blanchard ha pubblicato una dichiarazione su Facebook, ottenuta dalla rivista People. Lei e suo marito hanno deciso di separarsi .

Molte persone si chiedono cosa sta succedendo nella mia vita. Purtroppo io e mio marito siamo separati. Mi sono trasferito a casa dei miei genitori. Ho il sostegno della famiglia e degli amici che mi stanno aiutando in questo. Sto imparando ad ascoltare il mio cuore. Ora ho bisogno di tempo per capire chi sono – ha scritto Gypsy Rose Blanchard in un comunicato sulla sua pagina Facebook privata.