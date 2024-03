Il CEO di Snapchat sta vendendo la casa di lunga data di Harrison Ford

Google Earth; Immagini Getty

Nel giugno 1983, meno di un mese dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi Dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche, Harrison Ford pagò esattamente 1 milione di dollari per questa elegante proprietà di Los Angeles. Progettata originariamente dal famoso architetto Gerard Colcord, la casa di Brentwood è stata la sede centrale della Ford per quasi 30 anni, fino a quando non l'ha venduta nel 2012 per 8,2 milioni di dollari a Kevin Reilly, l'ex chief content officer di HBO Max.

Reilly ha tenuto la casa solo per quattro anni, cedendola nel 2016 per 12 milioni di dollari a Evan Spiegel, il miliardario CEO di Snapchat sposato con la modella Miranda Kerr. Dopo circa otto anni di residenza, Spiegel e Kerr hanno recentemente fatto le valigie e se ne sono andati, il che non è stata una sorpresa, considerando che la loro nuova enorme tenuta da 120 milioni di dollari nel vicino quartiere di Holmby Hills è finalmente prossima al completamento.

Ora, la casa e il suo lotto di 0,8 acri sono disponibili per la vendita per poco meno di 20 milioni di dollari. Le informazioni sull'elenco mostrano la villa principale, che si trova su un'alta collinetta appena sopra e sotto la strada Museo GettyCostruito originariamente nel 1951, copre una superficie di 7.164 piedi quadrati e dispone di quattro camere da letto, ciascuna con bagno privato. C'è una pensione aggiuntiva a bordo piscina, nonché una pensione separata con due suite aggiuntive per gli ospiti. Ci sono un totale di sette bagni nella proprietà, secondo le informazioni dell'elenco.

La proprietà collinare dispone di diversi edifici separati, nonché di una piscina e di giardini lussureggianti. Google Earth

La casa principale dispone di un foyer a due piani con pannelli in legno personalizzati, un soggiorno formale extra-large, una sala da pranzo formale rivestita in legno e una biblioteca più intima e una camera familiare, quasi tutte dotate di ampi mobili a muro e bella rifinitura. Modelli. C'è anche una cucina abitabile rinnovata con lucernari, ripiani in marmo ed elettrodomestici di alta gamma che includono un frigorifero SubZero con facciata in vetro. Ulteriori stanze e servizi includono un ufficio, una cantina e quattro camini originali.

La tenuta recintata ha un lungo vialetto recintato che sale a un parcheggio circolare e annesso garage per due auto, giardini terrazzati, terrazze in mattoni, prati pianeggianti circondati da alberi screziati d'ombra e diversi balconi al piano superiore con vista sulle cime degli alberi.

Ford divide ancora il suo tempo tra Brentwood, dove da tempo si è trasferito in una casa più grande nel quartiere di Mandeville Canyon, e la comunità di Jackson Hole, nel Wyoming, dove possiede da tempo un pittoresco ranch a sud del centro.