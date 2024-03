Questa è una triste notizia. È morto martedì all'età di 57 anni Joe Baroni, direttore generale della Fiorentina, colpito da infarto domenica scorsa. Lo ha annunciato il club tramite un comunicato diffuso sui social.

È con profonda e silenziosa tristezza che la Fiorentina perde oggi una delle sue figure pionieristiche, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. È morto oggi all'Ospedale San Raffaele di Milano il direttore generale Giuseppe Baroni, ammalatosi domenica»disse Viola.

“La Fiorentina è tutta distrutta”.

E per aggiungere: “L'intera Fiorentina è devastata dalla terribile perdita di un uomo che ha donato la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione a questi colori, ad un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, anche quelli più felici e, soprattutto, più difficile. Tutto il mondo viola abbraccia sua moglie Camila, i suoi figli e tutta la famiglia Barone in questo momento di tremenda disperazione.

Direttore Generale della Fiorentina da novembre 2019, Joe Barron è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male. Rinviato l'incontro tra Viola e Atalanta.