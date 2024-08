Il presidente dello Zambia boicotta la visita nello Zimbabwe – Newsday Zimbabwe

Venerdì Hichilema, il capo uscente della Commissione per la politica, la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza della SADC, ha presentato virtualmente il suo rapporto finale.

Il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema non ha partecipato al 44esimo vertice ordinario dei capi di Stato e di governo della Comunità dell’Africa australe tenutosi ad Harare alla luce delle crescenti tensioni tra il suo Paese e il vicino Zimbabwe.

Venerdì Hichilema, il capo uscente della Commissione per la politica, la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza della SADC, ha presentato virtualmente il suo rapporto finale.

Prima del vertice, si ipotizzava che il leader dello Zambia non si sarebbe recato nello Zimbabwe a causa del suo rapporto teso con il presidente Emerson.

Mnangagwa ha espresso rabbia nei confronti di un rapporto della missione di monitoraggio della SADC secondo cui le elezioni nello Zimbabwe, tenutesi nell’agosto dello scorso anno, non hanno rispettato gli standard regionali.

L’ex vicepresidente dello Zambia Nevers Mumba, nominato da Hichilema, era a capo della delegazione della SADC.

Hichilema ha detto venerdì che la maggior parte delle elezioni tenutesi durante il suo mandato sono state pacifiche, ma si è astenuto dal fare riferimento alle elezioni nello Zimbabwe.

“Come ha detto il Segretario, le elezioni sono in definitiva le più importanti, se volete, nelle nostre democrazie le elezioni possono essere difficili, possono essere emozionanti, ma siamo molto lieti che le elezioni abbiano avuto luogo durante il nostro mandato, o quell’anno passati, sono stati così pacifici e hanno portato a una leadership che ora può essere incoronata come un blocco che abbiamo mantenuto o che siamo stati in grado di ottenere una transizione pacifica della leadership da una squadra all’altra nell’ultimo anno”.

“Devo dire che questo è un lavoro in corso e attendiamo con ansia le prossime elezioni. E nell’ultima metà di quest’anno, l’anno solare, vogliamo incoraggiare i nostri ministeri e i nostri cittadini nei nostri singoli paesi a sostenere le elezioni. processi, le campagne elettorali, lo svolgimento delle elezioni, come ho detto, prima delle elezioni, durante le elezioni e dopo le elezioni, in modo pacifico e tollerante, perché questo è ciò che preserverà la stabilità della nostra regione.

“E lasciare spazio affinché lo sviluppo economico e sociale svolga il suo ruolo decisivo, che è l’area su cui dobbiamo concentrarci per raggiungere gli obiettivi, perché è quello che stiamo facendo”.