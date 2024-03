In Slovacchia si sta svolgendo il primo turno delle elezioni presidenziali

Sono iniziate le votazioni nel primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia, con la possibilità di vincere sia il presidente in carica Peter Pellegrini, sostenuto dal Primo Ministro, sia il candidato dell'opposizione filo-occidentale Ivan Korčuk.

Questo è quanto ha riferito Notizia“, scrive “Verità europea”.

I seggi elettorali nel Paese hanno aperto le porte alle sette del mattino e il loro numero totale è di circa seimila. Si può votare fino alle 22:00.

Prima dell'apertura dei primi centri, la polizia non ha registrato alcun incidente.

Gli elettori slovacchi scelgono tra i due 11 candidati I due principali candidati in lizza per la presidenza sono Peter Pellegrini e il candidato dell'opposizione Ivan Korchuk, ex ministro degli Esteri.

Korchuk ha già condiviso una foto in cui vota alle elezioni con sua moglie.

Taser

All’inizio della corsa elettorale sembrava che Pellegrini avrebbe vinto come se non ci fossero alternative, ma recenti sondaggi d’opinione indicano che Ivan Korchuk Ha la possibilità di vincere al primo turnoMa Pellegrini avrebbe vinto il girone di ritorno.

Una vittoria di Pellegrini, partner di coalizione del primo ministro anti-ucraino Robert Fico, gli permetterebbe di consolidare il potere in una mano, come il suo omologo ungherese Viktor Orban.

Se dovesse vincere Pellegrini, dovrà dimettersi da leader del suo partito La Voce. In uno scenario del genere, c'è un'alta probabilità che questo partito si fonda semplicemente con lo Smer-SD di Robert Fico, dopodiché Fico si avvicinerà al pieno controllo della maggioranza parlamentare.

Maggiori informazioni al riguardo nell'articolo di Yuri Panchenko Fico sta per monopolizzare il potere: perché sono importanti le elezioni presidenziali in Slovacchia?