Indice – Scienza Tecnologia – SpaceX in miniatura: Due giovani costruiscono un razzo che atterra verticalmente senza paracadute

UN il bordo Secondo il suo rapporto, i due giovani – Joe Barnard e Aryan Kapoor – lavorano da anni alla progettazione di piccoli razzi e, tra le altre cose, a come effettuare l’atterraggio senza l’ausilio del paracadute. Come ha scritto il portale, dopo numerosi fallimenti, entrambi sono stati in grado di ricreare le capacità di atterraggio del razzo Falcon 9 di SpaceX – è vero, lo hanno fatto su scala molto più piccola, ma (a differenza dell’azienda) non avevano miliardi di dollari. Dollari di bilancio a loro disposizione.

Joe Barnard (che studia musica all’università) ha trascorso sette anni a progettare e costruire i razzi e i loro vari componenti, compreso l’esclusivo meccanismo di controllo della spinta dei motori.

Con questo meccanismo, che si basa su una coppia di servomotori, è riuscito a spostare la spinta del motore a razzo in qualsiasi direzione e con un angolo di cinque gradi. Ha poi combinato tutto questo con sensori e software personalizzati per assicurarsi che i suoi razzi rimanessero verticali durante tutto il volo, fino all’atterraggio, come puoi vedere nel video qui sotto.

Inoltre, utilizzando parti metalliche stampate in 3D, Barnard ha anche sviluppato un modo per controllare la quantità di spinta prodotta dai motori a razzo a propellente solido, che non può essere fermata una volta lanciati. Ciò che fa è tenere una coppia di pale in ceramica regolabili vicine tra loro per disperdere lo scarico del motore e ridurre la quantità di portanza generata, rendendo più facile l’atterraggio in modo controllato.

Un altro giovane, Aryan Kapoor (che frequenta ancora la scuola superiore), ha lavorato su un razzo simile negli ultimi tre anni. Il suo razzo utilizza lo stesso principio di controllo della spinta di Barnard, con una differenza: utilizza i dati di volo del barometro e dell’accelerometro per determinare esattamente quando accendere il motore secondario per un atterraggio sicuro (come mostrato nel video qui sotto).

Anche le gambe di atterraggio del razzo Kapor sono molto più semplici di quelle del razzo Barnard. Queste non sono gambe retrattili, ma ciascuna ha una siringa di plastica attaccata ad elastici per aiutare ad assorbire la forza dell’atterraggio, aumentando le possibilità che il razzo non si ribalti dopo aver colpito il suolo.

Ovviamente, i produttori di razzi amatoriali non possono competere con SpaceX e altre società, ma, come sottolinea The Verge, ottenere la capacità dei loro razzi di atterrare verticalmente senza assistenza dopo il lancio è per loro una sfida enorme.