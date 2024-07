Italia: Bonucci in trattativa per entrare nello staff tecnico di Spalletti – Cronaca

Italia: Bonucci in trattativa per entrare nello staff tecnico di Spalletti – Cronaca

secondo Tuttosportil precedente-Juve Il difensore italiano Leonardo Bonucci potrebbe unirsi allo staff tecnico dell’allenatore Luciano Spalletti dopo una deludente prestazione europea con la nazionale italiana.

Secondo il quotidiano Tuttosport, Bonucci, ex difensore dell’Italia, potrebbe tornare in Nazionale, entrando a far parte dello staff tecnico di Mister Spalletti.

Bonucci ha incontrato Spalletti e Qualche giocatore italiano, tra cui Riccardo CalafioreDopo l’1-1 contro la Croazia nella fase a gironi della Coppa delle Nazioni Europee 2024.

La relazione sostiene che Bonucci e Spalletti si rispettano e che l’idea di inserire l’ex difensore nello staff tecnico della Nazionale italiana è tangibile.

Italia: Bonucci è in trattativa per entrare nello staff tecnico di Spalletti

Ex giocatore della Juve, Milano Il difensore del Bari Bonucci aveva annunciato il suo ritiro lo scorso maggio dopo aver trascorso la sua ultima stagione da calciatore con Union Berlino e Fenerbahce.

Non è un segreto che voglia restare nel calcio e diventare allenatore. E’ quindi molto entusiasta di unirsi alla squadra di Spalletti per fare la sua prima esperienza come parte della squadra di supporto.

Lo stesso ha fatto l’ex centrocampista italiano Daniele De Rossi tra il 2021 e il 2022 nello staff italiano di Roberto Mancini prima di diventare allenatore, prima della SPAL e poi della Roma. Roma.

Bonucci ha partecipato a 121 partite con l’Italia, ha segnato otto gol e ha vinto l’Europeo 2021.

D’altronde l’ex compagno di Bonucci nella Juventus, Gigi Buffon, potrebbe lasciare la Nazionale e lo farà a breve Discutendo con l’Unione del suo futuro da capodelegazione.