Jackbox sta finalmente mettendo insieme un pacchetto per feste a tema per adulti

Giocatori Jackbox più anziani che desideravano un party pack a tema per adulti: le vostre preghiere sono state finalmente esaudite, poiché Jackbox Games ha annunciato oggi su ID@Xbox che il prossimo party pack è rivolto alla fascia demografica più anziana.

Come suggerisce il nome, Jackbox Naughty Pack è il prossimo capitolo della serie di giochi di società ed è appositamente progettato per gli adulti. Anche se non ci sono dettagli su quali minigiochi appariranno nel pacchetto, sappiamo che usciranno quest'anno.

Jackbox Games ha rilasciato un nuovo Party Pack quasi ogni anno da quando è stato rilasciato il primo capitolo nel 2014. Ogni voce del Party Pack è composta da cinque minigiochi progettati per essere idealmente giocati con tre o più amici mentre tutti utilizzano un dispositivo con un browser Internet , la maggior parte di loro di solito ha un telefono per giocare.

Rivelati gli screenshot ufficiali del Jackbox Naughty Pack

La serie Jackbox Party Pack è cresciuta in popolarità grazie ai creatori di contenuti che ospitano streaming in cui giocano a uno dei 10 party pack attualmente disponibili. Serie È aumentato notevolmente nel 2020 Durante la pandemia, familiari o amici hanno ospitato serate di giochi virtuali su app di videoconferenza come Zoom mantenendo il distanziamento sociale. Insieme alla creazione di contenuti e al distanziamento sociale, Jackbox è un'ottima opzione per coloro che desiderano organizzare una serata di giochi o svolgere un'attività divertente in cui impegnarsi durante una cena.

Sebbene Jackbox sia pensato per tutte le età, la versione Party Pack non sorprende soprattutto Molti adulti lo faranno Di solito l'ospite Serata di giochi Richiede che i partecipanti abbiano almeno 18 anni. O il fatto che alcuni giocatori usino spesso un linguaggio volgare o volgare quando giocano ai minigiochi, ad es Quiplash.

Taylor è un giornalista di IGN. Puoi seguirla su Twitter @Ty Nexter.