L'attrice portoricana sta trascorrendo una vacanza tanto attesa in Italia con suo marito, Ben Affleck, e i loro figli. Inoltre, l'attore ha rivisto a Firenze l'eredità della sua ex moglie Jennifer Garner.

Jennifer Lopez ha cenato in un ristorante di lusso sulla Costiera Amalfitana

I fotografi Jennifer Lopez, 54 anni, l'hanno fotografata mentre andava a mangiare al ristorante Lo Scoglio. Il lussuoso ristorante si trova nel villaggio di Nerano, che si trova sulla Costiera Amalfitana. Ha scritto il Daily Mail.

La famosa cantante ha incontrato molti amici e Ben Affleck non l'ha accompagnata. Molto probabilmente, l'attore ha incontrato i suoi tre figli con Jennifer Garner. La cantante ha scelto di indossare un abito bianco e arioso con spalline con diversi fiori colorati per incontrare i suoi parenti.

Dopo aver gustato una cucina sontuosa, Jennifer Lopez e le sue amiche hanno fatto un viaggio in yacht / Profimedia Images

Ha abbinato le scarpe rosa chiaro ai grandi occhiali da sole che indossava. Lasciò i capelli liberi senza trattenerli. Proprio per questo motivo, mentre mangiava, J. Lo ha dovuto tenere con una mano il suo ornamento per i capelli per non sporcarlo.

I giornalisti in Italia hanno riferito che Ben Affleck avrebbe incontrato di nuovo Jennifer Garner e i loro figli. L'attrice 51enne è da qualche giorno in Italia con Violet Anne, Seraphina Rose e Samuel.

