La serie di fantascienza che ha cambiato completamente la storia della televisione arriverà su Netflix quest’estate

“Lost” potrebbe aver avuto uno dei finali più controversi della televisione, ma che lo ami o lo odi, non puoi negare che la serie abbia segnato l’inizio di un’era di narrazione e suspense che ha scioccato il pubblico spingendolo a iniziare un altro tipo di storia. fantasia. la televisione. Girato alle Hawaii, la sua misteriosa isola piena di sopravvissuti aveva un equilibrio tra misteri e avventure che tutti i suoi fan hanno perdonato, e Ora, a partire dal 15 agosto, tutte e sei le stagioni possono essere guardate su Netflix.

Pausa completa sullo schermo televisivo

Una delizia per i fan sfegatati, offre ai nuovi arrivati ​​la possibilità di godersi uno straordinario evento televisivo trasmesso originariamente dal 2004 al 2010, a partire pochi giorni prima di “Desperate Housewives” e pochi mesi prima di “Anatomy of a Girl”. gregge’. Un successo immediato nacque dall’idea di un dirigente di nome Lloyd Brown, che era SSi sedette su una spiaggia hawaiana pensando a come trasformare la sua vacanza in una serie televisiva.

Ispirandosi al film “Castaway” con Tom Hanks e al reality show “Survivors”, Brown ha creato il titolo “Lost”, in cui i sopravvissuti, dopo che il loro aereo si è schiantato su una remota isola tropicale, devono affrontare pericoli nascosti e forze misteriose. e gli insidiosi tentativi di sopravvivenza, un vago concetto di emarginati tra sconosciuti che imparano a stare insieme lasciandosi alle spalle il passato. Quasi Presentato il co-creatore della serie JJ Abrams, affiancato dal giovane sceneggiatore Damon Lindelof L’idea iniziò a trasformarsi nella serie che conosciamo oggi.





All’epoca, il pubblico doveva aspettare un’intera settimana tra un episodio e l’altro, e trascorreva quei giorni e le pause tra le stagioni scavando in ogni dettaglio della serie in un panorama Internet molto diverso da quello odierno. Twitter non esisteva nel 2003, MySpace era nuovo di zecca e Reddit è stato lanciato solo nel 2005. Guardare “Lost” adesso è un’esperienza completamente diversa rispetto a alloranon sappiamo se sarà altrettanto efficace, ma diventerà sicuramente uno dei titoli più visti del catalogo Netflix.

In Espinov | I 39 migliori film horror di tutti i tempi

In Espinov | I migliori film del 2024