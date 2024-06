La Spagna si è qualificata per il secondo turno del Campionato Europeo 2024 con una grande vittoria contro l’Italia campione in carica

GELSENKIRCHEN, Germania (AP) – Europa, attenzione: la Spagna potrebbe semplicemente tornare alla ribalta.

Il tre volte campione d’Europa si è qualificato per gli ottavi di finale del Campionato Europeo 2024 dopo aver vinto 1-0 contro l’Italia campione in carica giovedì.

L’autogol di Riccardo Calafiore al 55′ decide la partita del Gruppo B alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Ma questo non basta a raccontare tutta la storia dell’impressionante prestazione della Spagna, che la rende sicuramente una delle favorite per la vittoria del quarto Campionato Europeo da record.

Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha dichiarato: “Penso che sia stata la migliore prestazione della Spagna sotto la mia supervisione. “Non vedo un limite massimo per questa squadra. Il cielo è il limite”.

La Spagna ha preso il controllo completo dell’Italia campione in carica, con l’ala 16enne Lamine Yamal che ha consolidato la sua reputazione come una delle giovani stelle più entusiasmanti del calcio.

Anche il giocatore della partita Neco Williams ha messo in difficoltà i difensori italiani e la sua traversa è stata poco vicina al gol nel secondo tempo.

È stato necessario che il portiere italiano Gianluigi Donnarumma tenesse sotto controllo il punteggio con una serie di parate brillanti finché non ha inavvertitamente spinto la palla nei piedi di Calafiore, che non è riuscito a impedire che rimbalzasse nella sua porta.

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti ha detto: “Loro meritavano di vincere e noi non siamo mai stati della partita”. “C’era molto gap. Eravamo costantemente sotto pressione, non riuscivamo mai a colmare i gap tra le diverse unità e loro riuscivano a crearci problemi. Ci hanno causato più problemi di quanto il punteggio suggerisca, non giriamoci intorno cespuglio.”

La Spagna ha prodotto una prestazione in ripresa che ha riportato alla mente gli anni in cui ha dominato il calcio internazionale quando ha vinto il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo consecutivi dal 2008 al 2012.

Dopo aver fallito nel controllo della palla per la prima volta in 136 partite ufficiali durante la sua prima vittoria per 3-0 sulla Croazia, la Spagna è tornata al suo vecchio modo di privare l’Italia della palla e controllare il gioco in una partita altamente sbilanciata.

Ci sono state molte occasioni veloci nel primo tempo, con Donnarumma che ha effettuato una serie di parate per mantenere il punteggio senza reti.

Nonostante la superiorità spagnola, è necessaria l’autogol di Calafiore per aprire le marcature a fine primo tempo.

Donnarumma ha spinto il colpo di testa di Alvaro Morata nelle gambe di Calafiore, che ha potuto solo guardare mentre la palla rimbalzava in rete.

Williams è stato quindi a pochi millimetri dal estendere il vantaggio con un tiro ad effetto che ha colpito la traversa.

“Abbiamo dominato tutte le competizioni”, ha detto Williams. Poi ha aggiunto: “L’Italia è un’ottima squadra, ma abbiamo giocato molto bene e abbiamo meritato di vincere”.

La Williams è solo una delle giovani stelle brillanti della squadra di De La Fuente. Yamal è un altro giocatore, e il teenager del Barcellona, ​​che ha una clausola rescissoria da 1 miliardo di dollari, ha mostrato il suo talento attraverso corse e acrobazie a zig-zag.

Il centrocampista del Barcellona Pedri sembra essere la risposta moderna alla leggenda spagnola Andres Iniesta.

“Voglio sottolineare la qualità di questa generazione di giocatori, soprattutto quelli di questa squadra. I giocatori spagnoli sono i migliori al mondo”, ha detto de la Fuente.

La Spagna ha vissuto momenti frustranti dall’ultima volta che ha vinto il titolo europeo nel 2012, con l’uscita anticipata dalle ultime tre Coppe del Mondo.

Nell’ultimo Europeo ha perso ai rigori contro l’Italia in semifinale.

Ma recentemente ci sono stati segnali di ripresa, dopo aver vinto la UEFA Nations League lo scorso anno.

Ora sembra ben posizionato per spingere per un altro titolo importante in Germania.

“Non abbiamo ancora ottenuto nulla”, ha detto De La Fuente. “Il calcio può essere molto crudele. Dobbiamo stare attenti, umili e mostrare umiltà.

L’Inghilterra ha pareggiato 1-1 con la Danimarca nel terzo gruppo dopo che Harry Kane ha segnato e poi ha commesso un errore che ha portato al pareggio della Danimarca. Kane ha segnato il 64esimo gol da record per la sua nazionale portando l’Inghilterra in vantaggio a Francoforte. Ma il suo passaggio lento ha permesso a Morten Hjulmand di pareggiare dalla distanza.

Nell’altra partita del Gruppo C, Luka Jovic ha segnato un gol nei minuti di recupero salvando la Serbia sull’1-1 contro la Slovenia.

L’Inghilterra guida il girone con quattro punti e probabilmente si qualificherà agli ottavi.

