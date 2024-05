La visione a infrarossi della NASA rivela i segreti della nascita delle stelle nei “pilastri della creazione”

La NASA ha recentemente rilasciato splendide immagini dei famosi “Pilastri della Creazione” situati all’interno della Nebulosa Aquila. Queste imponenti strutture, che ospitano miliardi di stelle appena nate, si estendono per diversi anni luce e si trovano a circa 7.000 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Serpente.

L’agenzia spaziale americana ha condiviso due diverse immagini dei “Pilastri della Creazione”. La prima immagine, scattata nella luce visibile, e la seconda, scattata dal telescopio Hubble della NASA nella bassa luce infrarossa, forniscono una visione affascinante di questo vivaio stellare.

Dai un’occhiata a questo post:

“NASA Hubble ha catturato questa vista iconica dei Pilastri della Creazione, mostrando costellazioni alte anni luce, a circa 7.000 anni luce dalla Terra in direzione della costellazione del Serpente. I Pilastri della Creazione fanno parte di una regione di formazione stellare attiva all’interno della Nebulosa dell’Aquila ”, ha scritto la NASA nel suo post. Le stelle appena nate sono nascoste in pennacchi di polvere e gas in questa immagine a luce visibile. Il blu rappresenta l’ossigeno e lo zolfo rosso, mentre il verde rappresenta l’azoto e l’idrogeno.

Quali sono i pilastri della creazione?

Secondo la NASA, “I Pilastri della Creazione fanno parte di una regione di formazione stellare attiva all’interno della Nebulosa Aquila, dove le stelle appena nate sono nascoste in pennacchi di polvere e gas”. Queste magnifiche colonne sono composte da idrogeno molecolare freddo e polvere, che vengono gradualmente erosi dall’intensa luce ultravioletta proveniente dalle vicine stelle calde.

In questa immagine a luce visibile scattata dalla NASA, colori diversi rappresentano elementi diversi: il blu rappresenta l’ossigeno, il rosso rappresenta lo zolfo e il verde rappresenta l’azoto e l’idrogeno. Questa rappresentazione codificata a colori aiuta gli scienziati a comprendere la struttura e i processi che si verificano all’interno di queste colonne celesti.

La seconda immagine, scattata alla luce del vicino infrarosso, offre una prospettiva diversa, aiutando i ricercatori a migliorare le loro teorie sulla formazione stellare nelle nebulose. Osservando questo fenomeno a diverse lunghezze d’onda, gli scienziati possono ottenere un conteggio più accurato delle stelle nascoste all’interno e sotto i pilastri. Questa immagine rivela i colori semiopachi, rosso ruggine dei Pilastri della Creazione, con il secondo e il terzo pilastro che appaiono con sfumature più scure di strisce marroni e rosse.

“Vengono mostrate due immagini dei Pilastri della Creazione, una regione di formazione stellare nello spazio. La prima è una vista in luce visibile di Hubble, che mostra pilastri scuri che si innalzano dal basso verso l’alto dello schermo, terminando con tre punti sullo sfondo è opaco, delineato in giallo e verde verso il basso e in blu e viola sopra, la NASA ha spiegato nel suo post su Instagram: “Appare un gruppo di stelle di diverse dimensioni”.

Queste straordinarie immagini non solo mostrano la bellezza dell’universo, ma migliorano anche la nostra comprensione dei complessi processi coinvolti nella formazione stellare. Continuando a esplorare e catturare le meraviglie del nostro mondo, la NASA fornisce preziose informazioni sui misteri dello spazio.