L’Inghilterra tiene duro e Mbappé è mascherato, posto a Spagna e Italia

Un gruppo di foto dei tifosi spagnoli (a sinistra) e italiani prima della partita del Gruppo B tra Spagna e Italia del campionato di calcio UEFA EURO 2024, 20 giugno 2024 a Gelsenkirchen (Germania) (Odd ANDERSEN, FRANCK FIFE / AFP)

La Spagna in ascesa sfida giovedì (21) l’Italia campione uscente, con una prestazione netta preceduta dalla pessima prestazione dell’Inghilterra, altra candidata al titolo, contro la Danimarca (1-1) e dalla comparsa di Kylian Mbappe, mascherato, in allenamento Blues.

L’Inghilterra è arrivata in Germania con un forte vento di ottimismo alle spalle, rafforzata da una generazione eccezionale (Bellingham, Foden, Rice, Kane…), ma i venti si sono calmati dopo due partite.

La squadra danese ha avuto difficoltà a manovrare giovedì, quattro giorni dopo aver dominato la Serbia (1-0) senza ampio margine.

Matematicamente non c’è pericolo: la squadra dei “Tre Leoni” mantiene la testa del girone C con quattro punti, davanti a Danimarca e Slovenia (due punti), quindi alla Serbia (un punto).

E a Francoforte passano subito in vantaggio su cross di Kyle Waller che il capitano Harry Kane manda in rete da buona volpe superficiale (18, 1-0). Ma Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting, ha ristabilito la parità con un tiro dalla distanza (34, 1-1).

“Classico europeo”

All’inizio della giornata, la Slovenia ha perso la sua prima vittoria agli Europei per mano della Serbia e Luka Jovic ha segnato il gol ai supplementari (90+5, 1-1).

Fotomontaggio dell’italiano Alessandro Bastoni (a sinistra) e dello spagnolo Lamine Yamal (FRANCK FIFE, LLUIS GENE / AFP/Archives)

Fuori dal campo, il presidente della Federazione serba ha minacciato di ritirare la sua squadra dalla competizione dopo aver sentito i suoi tifosi cantare slogan contro il paese mercoledì durante la partita tra Croazia e Albania (2-2).

Giovedì si chiude con gli attesi fuochi d’artificio tra Spagna e Italia a Gelsenkirchen, allo Schalke 04. È una classica partita quella ospitata dall’Ovschalke Stadium: per la quinta edizione consecutiva le loro strade si incrociano durante l’Europeo.

Questo 41esimo episodio della rivalità italo-spagnola è il secondo grande shock di questo campionato tedesco dopo la manifestazione della Spagna contro la Croazia (3-0), nello stesso secondo girone.

Dopo che La Roja ha dominato la finale dell’Europeo 2012 (4-0) o la semifinale dell’ultimo Europeo, decisa ai rigori in favore dell’Italia, le due squadre si affrontano nella finale non ufficiale del Gruppo B: il vincitore, se ce n’è uno, riceverà il suo biglietto per l’ottavo posto e una scelta per il primo posto.

L’allenatore della Nazionale italiana Luciano Spalletti (c) parla con i suoi giocatori durante una sessione di allenamento all’Heimbergstadion di Iserlohn, Germania, 19 giugno 2024 (Alberto PIZZOLI / AFP)

La stampa italiana e spagnola erano in estasi prima di questo vertice: “Classica europea”, titolava AS, quando la Gazzetta dello Sport metteva in prima pagina un montaggio di Luciano Spalletti vestito da torero e che sventolava davanti un mantello blu, come la maglia italiana. di lui. Dal toro spagnolo.

E a Roma, il produttore italiano di attrezzature ha regalato ad Azzurro un’enorme maglietta per augurargli buona fortuna sulla scalinata della famosa piazza… in Spagna.

Tre anni dopo la sua inaspettata incoronazione a Wembley, la nazionale non si è allontanata secondo le aspettative dopo aver battuto di poco l’Albania nella prima partita (2-1).

Mbappé blu-bianco-rosso

Il centrocampista della nazionale danese Christian Eriksen partecipa a una sessione di allenamento alla Frankfurt Arena, Francoforte, 19 giugno 2024 (Adrian DENNIS / AFP)

Per quanto riguarda la nazionale francese, oggi il capitano Mbappe si è presentato in allenamento con una maschera protettiva nei colori blu, bianco e rosso, tre giorni dopo aver subito la frattura del naso contro l’Austria (1-0).

Nel primo quarto d’ora di questo allenamento aperto alla stampa, l’attaccante ha eseguito esercizi di corsa con il gruppo ma ha spesso provato a riadattare la sua maschera tricolore decorata con il costoso gallo, chiaramente imbarazzato da questa protezione essenziale che gli permette di tornare in competizione.

Prima di questo allenamento, l’allenatore Didier Deschamps ha dichiarato in una conferenza stampa che l’infortunio del fuoriclasse francese stava procedendo “nella giusta direzione” e che l’amministrazione “lavorerà per garantire la sua disponibilità” ad affrontare l’Olanda venerdì.

Il futuro giocatore del Real Madrid si è infortunato in seguito ad uno scontro con il difensore Kevin Danso durante la prima partita della Francia nel torneo contro l’Austria (1-0), lunedì a Dusseldorf.

