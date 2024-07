L’Italia pensa a un nuovo ruolo per Barella contro la Spagna

L’Italia sta pianificando di apportare solo una modifica alla formazione titolare contro la Spagna dopo la gara di apertura di Euro 2024, con i quattro difensori che rimarranno gli stessi, ma Nicolò Barella potrebbe cambiare il suo ruolo.

Entrambe le squadre hanno vinto la partita di apertura del girone, con la Spagna che ha battuto la Croazia 3-0, mentre l’Italia ha rimontato un gol iniziale battendo l’Albania 2-1.

Le due squadre si incontreranno faccia a faccia giovedì alle 20:00 ora del Regno Unito (19:00 GMT), in quello che potrebbe essere un risultato decisivo per qualificarsi agli ottavi di finale e assicurarsi il primo posto per un migliore sorteggio in futuro .

L’Italia aveva testato una difesa con tre giocatori nelle amichevoli preparatorie, e ci si aspettava che usasse questo sistema contro squadre che includevano più di un attaccante.

Secondo gli ultimi rapporti Dal ritiro di Iserlohn, contro la Spagna la squadra dovrebbe restare con quattro giocatori nella difesa, ma con qualche possibile aggiustamento.

L’unico grande dubbio è se mantenerlo 4-2-3-1 che ha battuto l’Albania Oppure presenta invece Brian Cristante Roma Il suo compagno di squadra Lorenzo Pellegrini.

Sembra probabile che David Fratesse resterà perché è in grado di fare quelle corse profonde che sorprendono la difesa spagnola, come sono emersi i buchi nella vittoria contro la Croazia.

Nella ripresa contro l’Albania, Barella si è spostato in un ruolo di trequartista più avanzato alle spalle dell’attaccante e questo potrebbe essere sfruttato fin dall’inizio per la Spagna.

Ha anche segnato il gol della vittoria, quindi avvicinarlo alla rete potrebbe essere vantaggioso con Cristante a guardia di Jorginho.

(4-2-3-1): Donnarumma. Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore, DeMarco; Georginio, Cristante; Chiesa, Barella, Fratesi; Scamaka