Lo YouTuber che ha denunciato la violazione dei dati nel sistema dei visti in Sri Lanka!

Will Davis, un popolare blogger di viaggi noto come TrekTrendy su YouTube, ha pubblicato un avviso sulla sua pagina Instagram riguardo a una violazione dei dati nel sistema di rilascio dei visti dello Sri Lanka.

Aveva scoperto violazioni dei dati relative al nuovo sistema di rilascio dei visti ricevendo quotidianamente e-mail contenenti visti turistici contenenti informazioni personali sensibili come nomi completi, indirizzi e dettagli del passaporto.

Ha aggiunto che, sebbene il visto sia stato approvato molto tempo fa, VFX Global continuava a ricevere i dettagli personali di altri richiedenti.

Violazione dei dati

“Alcuni di voi potrebbero ricordare la storia del visto per lo Sri Lanka di qualche settimana fa Anche se il mio visto è stato approvato da molto tempo, ogni giorno ricevo altri visti turistici via e-mail con nomi completi, indirizzi e informazioni sul passaporto. Non è così sembra una violazione dei dati?” Sto provando a fermarlo”, ha pubblicato Will Davis sul suo account Instagram.

Recentemente, ci sono state critiche nei confronti di VFS Global sulle procedure e sulle tariffe per il rilascio dei visti all’aeroporto internazionale di Bandaranaike (BIA), e i video sono diventati virali sui social media.

Chiama per chiedere informazioni

A causa della confusione, anche le operazioni presso VFS Global presso l’aeroporto internazionale di Bandaranaike (BIA) sono state temporaneamente sospese.

Nel frattempo, è interessante notare che il Segretario del Ministero della Pubblica Sicurezza e il Controllore Generale del Dipartimento per l’Immigrazione e gli Espatriati sono stati convocati oggi davanti alla Commissione delle Finanze Pubbliche (C0PF) per indagare sulla frode in corso sui visti.