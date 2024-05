L’Unione Europea si ritira dal Trattato sulla Carta dell’Energia

Consiglio dell’Unione Europea (Unione Europea() ha annunciato giovedì di aver dato il via libera definitivo al ritiro dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) dal Trattato sulla Carta dell’energia (ECT), e questo accordo multilaterale non è “È più in linea con l’Accordo sul clima di Parigi e con le ambizioni dell’Unione Europea sulla transizione energetica“.

Il Consiglio ha confermato in una dichiarazione che gli Stati membri dell’UE potranno sostenere la modernizzazione dell’ECT alla prossima conferenza sulla Carta dell’energia, sottolineando che questo ritiro non solo consente “ Superare la situazione di stallo a livello di Unione Europea “Ma anche da” Avviare il processo di modernizzazione dell’ECT per le parti contraenti non europee“.

Ha aggiunto che gli Stati membri dell’UE, che desiderano rimanere parti di questo trattato dopo il ritiro dell’UE e dell’Euratom, potranno votare alla prossima conferenza sulla Carta dell’energia – che dovrebbe tenersi entro la fine del 2024 – approvando o non adottando un accordo moderno.

L’ECT, entrato in vigore nel 1998, contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti e del commercio nel settore energetico. Secondo Bruxelles, questo trattato non è più compatibile con gli obiettivi climatici dell’UE, principalmente a causa delle preoccupazioni circa i continui investimenti nei combustibili fossili.

