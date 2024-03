MacBook Air Base M3 offre velocità SSD molto più veloci rispetto a prima

Apple ha rilasciato questa settimana il nuovo MacBook Air M3, con prestazioni più veloci, Wi-Fi 6E e supporto per doppi display esterni. A quanto pare, Apple ha affrontato anche un altro problema che affliggeva il modello base della generazione precedente di MacBook Air: la velocità di archiviazione SSD.

Il retroscena qui è che il modello base M2 MacBook Air con 256 GB di spazio di archiviazione offre velocità SSD più lente rispetto alle configurazioni di livello superiore. Ciò è dovuto al fatto che il modello base utilizza un singolo stick di archiviazione da 256 GB, invece di due stick di archiviazione da 128 GB. Questo è stato un passo indietro rispetto al MacBook Air M1 base, che utilizza due stick di archiviazione da 128 GB.

Come abbiamo notato per la prima volta L'amico Gregory McFadden su Twitter, il nuovo MacBook Air M3 offre velocità SSD significativamente più elevate rispetto al MacBook Air M2 che lo ha preceduto. abbattere Eseguito da MaxTech YouTube conferma che ciò è dovuto al fatto che Apple ora utilizza due unità di archiviazione da 128 GB per il modello base MacBook Air, invece di una singola unità da 256 GB.

Pertanto, i due chip NAND da 128 GB del MacBook Air M3 possono elaborare attività in parallelo, aumentando notevolmente la velocità di trasferimento dei dati.

I test condotti da Max Tech hanno rivelato che il MacBook Air M3 può raggiungere velocità di scrittura di 2108 MB/s, rispetto alla velocità di 1584 MB/s del MacBook Air M2 base. Per quanto riguarda la velocità di lettura, il MacBook Air M2 ha raggiunto 1.576 MB/s, mentre il MacBook Air M3 ha raggiunto 2.880 MB/s.

Ciò indica che il MacBook Air M3 ha velocità di scrittura SSD più veloci di circa il 33% e velocità di lettura più veloci di circa l'82%. Queste velocità corrispondono, e talvolta superano, quelle del MacBook Air M1.

Di seguito sono riportati i video YouTube completi di Greg e Max Tech.