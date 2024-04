Messenger lancia la funzionalità di pubblicazione incrociata

tz consumatore

Telefono: Jannik Hanke, Alina Schroeder

Gli utenti di WhatsApp possono attendere con ansia il nuovo aggiornamento. Perché il messenger ha in programma un collegamento importante con Instagram. Cosa c'è dietro?

Monaco di Baviera – Correzioni di bug, nuovi emoji colorati o funzioni utili nella chat – WhatsApp rilascia regolarmente nuovi aggiornamenti. Ma ora il messenger più utilizzato al mondo sta progettando una funzionalità che piacerà soprattutto a coloro che sono attivi sui social media.

Nuovo aggiornamento su WhatsApp: condividi gli stati più facilmente su Instagram

Se gli utenti volevano condividere uno stato di WhatsApp su una storia di Instagram o Facebook, in precedenza dovevano farlo separatamente. Sarebbe molto più semplice se ciò potesse essere fatto con pochi clic e un'unica pressione per tutti i canali rilevanti. A quanto pare anche Meta, la società madre dei servizi segreti, la pensava così.

Come Rapporti WABetaInfoSi sta già lavorando su questa funzionalità. Ciò significa che in futuro gli utenti di WhatsApp potranno pubblicare, se necessario, il proprio stato WhatsApp direttamente su Instagram. Secondo il blog attualmente sarebbe in fase di sviluppo per Android una cosiddetta “funzione di cross-deployment”. Ma come abbiamo visto nella beta di WhatsApp 24/8/72 per iOS, sarà presto disponibile per chi usa WhatsApp su un dispositivo Apple.

Ecco come dovrebbero apparire le tue impostazioni di stato di WhatsApp in futuro. ©screenshot/wabetainfo.com

I beta tester possono vedere la nuova funzionalità di condivisione nella scheda Aggiornamenti. Una volta completata la fase di sviluppo e test, una bella immagine potrà essere condivisa, ad esempio, con i contatti non solo nello stato di WhatsApp, ma anche su Facebook e Instagram. Ce n'è anche uno nuovo Una funzione di WhatsApp che influisce sui messaggi vocali.

“Gli utenti di WhatsApp possono condividere i loro eventi più importanti in modo semplice e veloce”

“Crediamo che questa integrazione aumenterà la comodità dell'utente consentendo agli utenti di WhatsApp di condividere rapidamente e facilmente i propri momenti salienti con i propri contatti WhatsApp e follower di Instagram senza la necessità di un nuovo rilascio manuale”, hanno scritto gli sviluppatori, secondo il blog.

C'è una funzionalità futura su WhatsApp che renderà molto più semplice la condivisione del tuo stato privato su Instagram. ©Arnaud Borghi/DPA

WABetaInfo fornisce importanti informazioni aggiuntive: è una funzionalità opzionale. Gli utenti interessati devono prima attivarlo – Oltre a un'altra importante funzione di WhatsApp che il messenger consiglia vivamente.

L'obiettivo degli sviluppatori è aumentare la compatibilità con Instagram. In un futuro aggiornamento, la funzionalità verrà estesa a tutti i dispositivi degli utenti. E comunque: anche Un grande cambiamento nell’età minima è in arrivo su WhatsApp.