Microsoft 365 Basic aggiunge la sicurezza di OneDrive e le funzionalità mobili

Microsoft lo ha appena introdotto OneDrive e funzionalità di sicurezza mobile nuove di Microsoft 365 Basic, un piano da $ 1,99 al mese per i consumatori che ha sostituito il piano OneDrive da 100 GB dell'azienda lo scorso anno. Le nuove aggiunte includono il rilevamento e il ripristino del ransomware, un archivio personale ampliato e altro ancora.

Microsoft 365 Basic offre già gli stessi 100 GB di spazio di archiviazione OneDrive, protezione ransomware per file e foto archiviati nel cloud e un'esperienza senza pubblicità in Outlook, Web e dispositivi mobili. Microsoft Lo ha detto l'anno scorso Ulteriori funzionalità di sicurezza arriveranno in Microsoft 365 Basic entro la fine del 2023 e sono finalmente arrivate questa settimana, dopo quello che sembra essere un leggero ritardo.

Ecco tutte le nuove funzionalità di sicurezza ora disponibili con un abbonamento a Microsoft 365 Basic:

Rilevamento e ripristino del ransomware: gli utenti ora riceveranno una notifica e un'e-mail da OneDrive quando il servizio rileva modifiche insolite ai file, azioni di crittografia e altri segnali che indicano una potenziale attività ransomware. Se necessario, il servizio guiderà gli utenti attraverso il processo di ripristino dei file OneDrive a un momento precedente.

Miglioramenti al Vault personale: gli utenti possono ora archiviare un numero illimitato di file in Personal Vault, una cartella OneDrive che ne protegge il contenuto con l'autenticazione a due fattori. In precedenza, Personal Vault poteva archiviare solo 3 file.

I collegamenti di condivisione sono protetti da password e scadono: gli abbonati a Microsoft 365 Basic ora possono ottenere controlli avanzati quando condividono file OneDrive utilizzando un collegamento. Possono limitare il collegamento a destinatari specifici, scegliere una data di scadenza per i collegamenti o impostare una password per accedere al file o alla cartella condivisa.

File e cartelle offline sul cellulare: l'app mobile OneDrive ora consente agli utenti di Microsoft 365 Basic di abilitare l'accesso offline per file e cartelle specifici, con le modifiche sincronizzate automaticamente sul cloud una volta che l'app è di nuovo online.

A soli $ 19,99 all'anno, Microsoft 365 Basic dovrebbe essere un gioco da ragazzi se non hai bisogno di più di 100 GB di spazio di archiviazione nel cloud e della versione desktop delle app di Office. L'abbonamento fornisce inoltre l'accesso agli esperti di supporto per Microsoft 365 e Windows 11.