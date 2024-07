NewsPascani.com Pascani, Târgu Frumos, Iasi – Gli astronomi scoprono un raro buco nero in agguato nella Via Lattea

Uno degli oggetti più desiderabili dell’universo è stato scoperto proprio qui nella Via Lattea.

Al centro di un ammasso sferico estremamente stretto di stelle chiamato Omega Centauri, a circa 17.000 anni luce di distanza, gli astronomi hanno trovato prove di un buco nero di massa intermedia con una massa di almeno 8.200 soli.

È uno dei migliori indizi che abbiamo finora ottenuto su questi mostri sfuggenti, i buchi neri che si trovano nella gamma di massa tra i buchi neri di massa stellare e i mostri supermassicci che si nascondono nel cuore delle galassie. È l’ultima di una serie di scoperte sugli ammassi globulari, confermando che questi strani ammassi sono tra i posti migliori in cui guardare.

“Qui riportiamo le osservazioni di sette stelle in rapido movimento nella regione centrale di 3 secondi d’arco (0,08 pc) di Omega Centauri”, ha scritto un team di astronomi guidato da Maximilian Haberli dell’Istituto Max Planck per l’astronomia in Germania.

“Le velocità delle stelle in rapido movimento sono molto più elevate della velocità di fuga centrale prevista dell’ammasso stellare.

