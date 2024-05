non è possibile! Come un rumeno è volato in Canada con una valigia piena di vestiti: “È un rumeno, un rumeno doloroso!” -Video

Roman è volato in Canada per sua figlia con una valigia piena di dolci fatti in casa. È stato individuato dalla polizia di frontiera al posto di controllo di sicurezza.

Charlotte Dupree è un’influencer di TikTok e recentemente ha pubblicato una clip che ha stupito tutti gli utenti di Internet, dopo aver mostrato un episodio recente e molto divertente. Suo padre è rumeno e sua madre è italiana. Con l’avvicinarsi delle vacanze invernali, il padre di Charlotte voleva farle visita, precisamente a Toronto, in Canada. Lo ha fatto non a mani vuote, ma con borse piene di prelibatezze romane. Come è stato arrestato dalle guardie di frontiera all’aeroporto?

Il rumeno è salito sul primo aereo per Toronto, in Canada, ma non poteva partire a mani vuote, quindi ha portato con sé alcuni piatti rumeni. Non gli venne nemmeno in mente che non gli era permesso attraversare il confine con loro. La polizia ha controllato i suoi bagagli e gli ha fatto buttare via tutto.

“Le persone con genitori immigrati, qual è la cosa più folle e bizzarra che abbiano mai fatto e che ha senso solo perché sono immigrati? Prima racconterò la storia. Mio padre è rumeno e posso dire che è dolorosamente rumeno. Questo è il primo anno che la mia famiglia viene a trovarmi a Toronto“, ha spiegato la giovane sui social network.

“Abbiamo una tradizione natalizia secondo la quale invece di mangiare il tacchino il giorno di Natale, mia mamma prepara le lasagne perché sono italiane. E mio padre prepara il sarmali, un piatto rumeno dell’Europa dell’Est“Ha anche detto.

Il padre della donna congelò le salsicce, le mise ben strette in una casseruola e le mise nella valigia. “Mio padre è molto esigente riguardo a Sarmaleh. Bene? Deve essere preparato con un tipo specifico di cavolo. Altrimenti non hanno lo stesso sapore. Quindi, dopo aver appreso questo, ha deciso che la soluzione migliore era preparare i sarmali a casa sua a Calgary, congelarli, farli passare i controlli di sicurezza dell’aeroporto, congelarli nella sua valigia e portarli a casa mia, a Toronto, solo così potevamo mangia sarmali.“, aggiunse la ragazza.