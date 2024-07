Non è un difetto: Intel accusa un bug del software nelle CPU di 13a e 14a generazione

Dopo mesi di lamentele e controlli, Intel afferma di aver finalmente capito perché le sue CPU desktop di 13a e 14a generazione si bloccano spesso.

Nel foro posta Lunedì Intel ha dichiarato di aver attribuito il problema a un bug nel codice, che potrebbe far funzionare le CPU a livelli di tensione più elevati.

Intel ha esaminato una serie di processori desktop di 13a e 14a generazione restituiti dagli acquirenti. “La nostra analisi dei processori restituiti conferma che l’elevata tensione operativa deriva da un preciso algoritmo di codice che si traduce in richieste di tensione errate al processore”, afferma l’azienda.

In altre parole, Intel afferma che il problema non è un difetto fondamentale dei chip, come alcuni avevano temuto. Di conseguenza, la società prevede di riparare il software difettoso rilasciando una patch, anziché emettere un richiamo.

(Credito: Michael Justin Allen Sexton/PCMag)

Ma tra le cattive notizie, Intel ha bisogno ancora di qualche settimana in più per testare la sua soluzione al problema. “Intel punta attualmente a metà agosto per rilasciare la patch ai partner dopo la completa convalida”, afferma l’azienda.

La società ha pubblicato l’aggiornamento più di una settimana dopo che lo avevano fatto due sviluppatori di giochi aprire certificato Alderon Games ha affermato che i chip desktop di 13a e 14a generazione si bloccavano a livelli anormalmente elevati sia sui PC consumer che sui server di gioco. Alderon Games è arrivata addirittura ad accusare Intel di vendere CPU “difettose”.

Sebbene l’aggiornamento di Intel rilasciato lunedì prometta di risolvere il problema, la spiegazione dell’azienda potrebbe non soddisfare tutti. Lo scorso giugno, Intel ha attribuito il crash della CPU a un bug software separato relativo alla funzione Enhanced Thermal Velocity Boost e alle impostazioni della scheda madre che attivano i chip su un “ingresso ad alta tensione”. Tuttavia, Alderon Games afferma che i consigli di Intel sulla risoluzione del problema non hanno aiutato a risolvere il problema.

L’altro problema è che il problema del crash potrebbe estendersi oltre le CPU desktop di Intel. Alderon Games afferma inoltre che i laptop costruiti con chip mobili Intel di 13a e 14a generazione si bloccano “esattamente nello stesso modo”.

“Abbiamo visto questi arresti anomali su laptop Razer, MSI, Asus e computer simili che gli sviluppatori del nostro studio utilizzano per lavorare sul gioco”, ha scritto lo studio del gioco in posta Su Reddit.

Tuttavia, Intel sta rispondendo alle affermazioni secondo cui il bug di crash sta influenzando i chip dei laptop. “Intel ha stabilito che i prodotti mobili non sono soggetti allo stesso problema. I sintomi segnalati sui sistemi mobili di generazione 13/14 – inclusi arresti anomali e arresti anomali del sistema – sono sintomi comuni che derivano da un’ampia gamma di potenziali problemi software e hardware,” secondo la società. Raccontare Tom Hardware.

Nel frattempo, Intel afferma che i consumatori interessati dovrebbero contattare l’assistenza clienti per qualsiasi assistenza necessaria.