Pawan Davuluri diventa il nuovo capo di Microsoft Windows; Pavan Davuluri, alunno dell'IIT Madras, è il nuovo capo di Microsoft Windows|Ultime notizie Marathi|Ultime notizie Microsoft Windows Marathi

Chi è Pavan Davuluri: I capi di tutte le principali aziende americane sono di origine indiana. Questi amministratori delegati di origine indiana hanno il potere di rilanciare l’economia americana e cambiarne il futuro. L'anno scorso, Fred Smith, fondatore e CEO di FedEx, ha affermato in una dichiarazione che gli indiani americani hanno preso il controllo dell'economia americana e dell'America. (Pavan Davuluri, laureato all’IIT Madras, è il nuovo capo di Microsoft Windows)

In questo, Pawan Davuluri, che ha studiato all'IIT Madras, ha ricevuto una nuova responsabilità presso Microsoft. Ora sarà il nuovo responsabile dei sistemi operativi Windows e Surface di Microsoft. Succede a Panos Panai, che in precedenza era a capo del dipartimento. Panos Panai è entrato in Amazon dopo aver lasciato Microsoft.