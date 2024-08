Per l’Italia rispetto sì, paura no • KosovaPress

Il centrocampista dell’Albania Christian Aslani ha parlato ai media in vista della partita contro l’Italia a Euro 2024 in Germania.

Inizialmente Aslani ha descritto l’Italia come una nazionale forte, ma ha continuato a dimostrare che la preparazione era andata molto bene, ha riferito la Kosovo Press. Del resto il fuoriclasse dell’Inter ha detto che la forza della squadra rossonera sta nel gruppo e nei tifosi che ci stanno dietro.

Aslani ha anche detto che nella partita contro l’Italia l’Albania dovrebbe avere rispetto ma non paura.

“Quando abbiamo scoperto il gruppo eravamo a bordo e abbiamo detto scherzando che conosciamo il valore della partita e non c’è bisogno di molestie. Conosciamo i giocatori italiani. Dobbiamo avere rispetto, ma non paura, conosciamo le nostre qualità se giochiamo in 2 o in 3 non cambia nulla – ha detto Aslani – Dei centrocampisti cambia solo il modo in cui entriamo in campo, perché ci vuole coraggio e cuore. L’Albania inizierà la sua avventura a UEFA Euro 2024 sabato, alle 21:00, quando ospiterà l’Italia nel primo girone di queste qualificazioni.