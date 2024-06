Perché vale la pena acquistare AirPods Pro adesso, prima che esca iOS 18

Nel maggio di quest’anno ho aggiornato le mie vecchie cuffie con gli AirPods Pro di seconda generazione. Ad essere sincero, prima dell’acquisto dubitavo che valesse la pena spendere quei soldi, perché il firmware precedente funzionava ancora e riproduceva musica.

Ma dopo l’acquisto e i primi minuti di utilizzo tutti i dubbi sono scomparsi: ho sentito un rumore come se fino a quel momento avessi usato sempre spine cinesi per 200 rubli da un chiosco nel passaggio sotterraneo.

Un mese dopo, alla WWDC 24, Apple ha mostrato il nuovo sistema operativo iOS 18 (È già sul mio iPhone), e non vedo l’ora che arrivi il rilascio ufficiale di questo sistema operativo, perché con il suo rilascio i miei AirPods Pro 2 passeranno da cuffie eccellenti a cuffie davvero fantastiche.

Ecco 5 ragioni per cui ciò accade:

1. Supporta il gesto della testa

Apple aggiungerà nuovi gesti della testa a iOS 18 che ti permetteranno di controllare i tuoi AirPods Pro senza usare le mani o la voce.

Con i nuovi gesti, puoi scuotere la testa lateralmente e fare un gesto su e giù per rispondere o rifiutare una chiamata.

Puoi anche usare la testa per comunicare con Siri per rispondere o rifiutare le chiamate, interagire con i messaggi, gestire le notifiche e altro ancora.

2. Isolamento acustico

iPhone ha una funzione che può rendere la tua voce più chiara all’interlocutore durante una chiamata, anche se ti trovi in ​​un ambiente rumoroso. Apple sta aggiungendo l’isolamento acustico agli AirPods Pro in iOS 18, consentendo alle cuffie di identificare i suoni di sottofondo forti utilizzando Apple Intelligence.

Durante una chiamata, i microfoni degli AirPods Pro in genere rilevano un’ampia gamma di suoni ambientali, come il rumore del vento attorno al chiamante. Con l’isolamento acustico, l’intelligenza artificiale integrata in iOS 18 distinguerà questi suoni, bloccherà qualsiasi rumore ambientale e porterà la tua voce in primo piano in modo che suoni il più chiara possibile per l’altra persona.

3. Audio spaziale per i giochi

L’audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa sarà disponibile per i giochi su AirPods di terza generazione, AirPods Pro e AirPods Max, offrendo un’esperienza audio coinvolgente. Attualmente, questa funzione può essere attivata mentre si ascolta musica o si guardano film e programmi.

Apple afferma che quando utilizzano AirPods Pro, i giocatori sperimenteranno una latenza audio minima durante le sessioni di gioco sui loro iPhone. I possessori di AirPods Pro potranno inoltre godere di una qualità audio migliorata, incluso l’audio a 16 bit e 48kHz, quando comunicano con i compagni di squadra e altri giocatori.

Inoltre, gli sviluppatori di giochi potranno incorporare effetti audio spaziali nei loro giochi per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Ciò significa che in Call of Duty condizionale puoi effettivamente sentire da quale parte si sta avvicinando o sparando un potenziale nemico. Non posso aspettare.

4. Ottimizza l’audio adattivo solo per AirPods Pro 2

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono dotati di una funzionalità audio adattiva chiamata Controllo adattivo del rumore, che regola il suono e la cancellazione attiva del rumore in risposta ai cambiamenti del rumore di fondo intorno a te.

Ora questa funzione funziona in modo del tutto inaspettato, cosa di cui il nostro lettore si è lamentato relativamente di recente. Ma in iOS 18 ci sarà un menu separato contenente le impostazioni per questa funzione, dove potrai configurare i parametri di riduzione adattiva del rumore, in particolare, impostare il livello di rumore al quale questa funzione avrà effetto.

Questa impostazione sarà disponibile solo per i possessori di AirPods Pro 2, quindi c’è un motivo per eseguire l’aggiornamento se stai ancora utilizzando il firmware di prima generazione.

5. Modalità uditiva

La funzionalità non è stata ancora confermata ufficialmente, ma il noto insider Mark Gurman di Bloomberg afferma che gli AirPods Pro riceveranno una “nuova modalità per apparecchi acustici” insieme alla versione iOS 18.

Sembra giusto, considerando che i telefoni di oggi hanno una funzione di potenziamento della conversazione, che aumenta il volume e la chiarezza delle conversazioni delle persone proprio di fronte all’utente, e in effetti funziona come un apparecchio acustico. Tuttavia, al momento, Apple non paragona le sue cuffie a questo dispositivo da nessuna parte.

Apple, rendi di nuovo grandi gli AirPods!

Cinque nuove funzionalità saranno disponibili negli AirPods Pro (e solo una nel firmware di seconda generazione) in autunno. Quindi hai ancora un po’ di tempo per procurarti queste cuffie in anticipo. Anche se qualcosa non è incluso nella versione iOS 18, otterrai comunque un suono eccellente che rivelerà i tuoi brani preferiti in un modo completamente nuovo.

Lo garantisco perché ormai mi godo i miei AirPods Pro 2 ogni giorno.













