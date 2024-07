Realme lancia 13 Pro e 13 Pro+ con sistema di fotocamere Hyperimage+ basato sull’intelligenza artificiale e chipset Snapdragon 7s Gen 2.

Segui la data di Realme 13 Pro e 13 Pro+ lanciati oggi in India (30 luglio 2024), che sfruttano al massimo le potenzialità della tecnologia di intelligenza artificiale per l’elaborazione delle immagini, chiamata sistema Hyperimage+, che combina la tecnologia di intelligenza artificiale abbinata a obiettivi per fotocamera premium Viene fornito con molte funzionalità From AI come rimozione intelligente, ottimizzazione delle foto di gruppo, ingrandimento dell’audio, ecc.

Realme 13 Pro+ è anche il primo smartphone con un nuovo sensore di immagine come il Sony LYT-701, con risoluzione da 50 MP sulla fotocamera frontale, completato da un nuovo sensore come il Sony LYT-600, con risoluzione da 50 MP sulla fotocamera frontale. Teleobiettivo, zoom lossless 3x e fotocamera ultra grandangolare con risoluzione 8 megapixel.

Per Realme 13 Pro, sulla fotocamera principale è installato un sensore Sony LYT-600 da 50 megapixel, completato dalla stessa fotocamera ultra-wide da 8 megapixel installata su Realme 13 Pro +.

Per quanto riguarda la cover posteriore di entrambi i modelli, sono stati realizzati utilizzando materiale in vetro smerigliato (vetro smerigliato risultante dalla sabbiatura o dall’incisione ad acido su vetro trasparente) con bellissime gradazioni di colore. Si ispira agli acquerelli di Claude Monet, il pittore francese di fama mondiale. Esistono 3 colori: Monet Gold, Monet Purple e Emerald Green.

Altre specifiche interessanti degli smartphone Realme 13 Pro e 13 Pro+ sono le seguenti:

Schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici, risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, resistente ai graffi con strato protettivo Corning Gorilla Glass 7i.

Chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, velocità massima 2,4 GHz

Spazio di archiviazione massimo 512 GB

Standard di resistenza all’acqua e alla polvere IP65 (protetto contro getti d’acqua ad alta pressione in tutte le direzioni)

Una batteria da 5200 mAh supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC a livelli di 45 W (13 Pro) e 80 W (13 Pro+).

Realme 13 Pro Realme 13 Pro+

Realme 13 Pro arriva ai seguenti prezzi:

8/128 GB: 26.999 INR o circa 11.600 baht

8/256 GB: 28.999 INR o circa 12.500 baht

12/512 GB: INR 31.999 o circa 13.700 baht

Realme 13 Pro+ arriva ai seguenti prezzi:

8/256 GB: 32.999 INR o circa 14.200 baht

12/256 GB: 34.999 INR o circa 15.000 baht

12/512 GB: 36.999 INR o circa 15.900 baht

Realme 13 Pro e 13 Pro+ saranno in vendita il 6 agosto 2024 e saranno presto disponibili sui mercati globali.