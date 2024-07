Riepilogo e risultati delle elezioni britanniche del 2024 vinte da Keir Starmer

Con la mappa elettorale del Regno Unito radicalmente cambiata, che è passata da un’ampia maggioranza conservatrice nel 2019 a un’ampia maggioranza laburista in queste elezioni, diversi politici di spicco hanno già perso i loro seggi:

La leader della Camera dei Comuni Penny Mordaunt è stata licenziata dai laburisti nella circoscrizione elettorale di Portsmouth Nord. Mordaunt, che è stato segretario alla Difesa nel 2019 e in precedenza segretario allo sviluppo internazionale, è stato eletto per la prima volta deputato conservatore per questa circoscrizione elettorale nel 2010.

Il segretario alla Difesa Grant Shapps ha perso il collegio elettorale per il quale era stato deputato dal 2005, Welwyn Hatfield, che è stato vinto dai laburisti. Nel frattempo, il ministro della giustizia Alex Chalk ha perso il suo seggio a Cheltenham a favore dei liberaldemocratici.

L’eminente deputato conservatore di destra Jacob Rees-Mogg si dimetterà dalla carica di deputato dopo aver perso nel collegio elettorale di Somerset North East e Hanham. Mentre il candidato laburista Dan Norris ha ottenuto il 40,6% dei voti, Rees-Mogg, un eminente sostenitore della Brexit diventato segretario agli affari sotto Liz Truss, è arrivato al secondo posto con il 30,2% dei voti.

I liberaldemocratici di Chichester hanno spodestato il ministro dell’Istruzione Gillian Keegan. I conservatori di Chichester hanno vinto tutte le elezioni generali dal 1924, ma questa volta i liberaldemocratici hanno ottenuto il 49,2% dei voti e i conservatori solo il 25,7%.

Il conservatore Robert Buckland, ex segretario gallese (da luglio a ottobre 2022) e ministro della giustizia (dal 2019 al 2021), perso a Swindon South. Buckland ha ricevuto solo il 26,9% dei voti, mentre la candidata laburista Heidi Alexander ha ricevuto il 48,4%. Alexander è stata in precedenza deputata laburista di Lewisham East dal 2010 al 2018, prima di dimettersi dal Parlamento per diventare vicesindaco dei trasporti di Londra, ruolo che ha ricoperto fino al 2021.

La conservatrice Therese Coffey, che ha ricoperto diversi incarichi governativi di alto livello, tra cui quella di ministro della Sanità, è stata licenziata dai laburisti nella circoscrizione elettorale della costa di Suffolk. I conservatori avevano vinto il collegio elettorale in ogni elezione sin dalla sua fondazione nel 1983, ma questa volta i laburisti vinsero con il 31,7% dei voti, rispetto al 29,5% dei conservatori.

Anche il ministro dei veterani Johnny Mercer è rimasto senza seggio nel nuovo parlamento. Ha perso nel collegio elettorale di Plymouth Moor View, dove i laburisti hanno ottenuto il 41,2% dei voti contro il 28,1% dei conservatori. Nel 2019, Mercer ha ottenuto un’ampia maggioranza al seggio con il 60,7% dei voti.

Anche il leader del partito conservatore ed ex segretario gallese Simon Hart non rimarrà membro del Parlamento. Ha perso a Caerverden, nel Galles, arrivando terzo dietro sia al Labour che al Plaid Cymru, che hanno vinto il seggio.

Il vice leader conservatore Jonathan Jollis ha perso a Stoke-on-Trent North. Mentre nel 2019 Jules aveva ottenuto il 52,3% dei voti nella circoscrizione elettorale, questa volta ha ricevuto solo il 26,3%. Il candidato laburista David Williams ha vinto il collegio elettorale, ricevendo il 40,3% dei voti.

Tuttavia, non sono stati solo importanti parlamentari conservatori a perdere i loro seggi: il laburista Thangam Debonair ha perso il collegio elettorale di Bristol Central.

Debonaire sperava di diventare ministro della Cultura sotto un governo laburista, ma le sue speranze sono state deluse dopo che Carla Denyer, co-leader del Partito Verde, ha ottenuto il 56,6% dei voti del collegio elettorale, contro il 32,6% di Debonaire.

Nel frattempo, il laburista Jonathan Ashworth, che avrebbe dovuto diventare il responsabile dei pagamenti del governo laburista, ha perso il collegio elettorale di Leicester South a favore del candidato indipendente Shoukat Adam.