Saurabh Netrawalkar: Una volta finita la partita, il programma inizia…

Delhi: Saurabh Netrawalkar, di origini indiane, è ormai il giocatore chiave della squadra statunitense. È stato fondamentale per l’emozionante vittoria degli Stati Uniti sul Pakistan nel Super Over. Anche nella partita contro l’India, Kohli e Rohit hanno impressionato prendendo i wicket. Saurabh, che è impegnato a giocare a bowling allo stadio, dopo la partita va nella camera d’albergo e si siede davanti al portatile per svolgere il suo lavoro di programmazione. Lo ha rivelato sua sorella Nidhi. Nato a Mumbai, Saurabh attualmente lavora come Senior Software Engineer presso Oracle. Si è preso una pausa per la Coppa del Mondo T20. Ma per il resto delle partite americane, ha detto Nidhi, Saurabh lavorerà dalla sua camera d’albergo, se necessario, ora. “Lui (Saurabh) è fortunato ad avere persone che lo supportano. Sa che quando non gioca a cricket, deve svolgere i suoi compiti lavorativi al 100%. Ecco perché porta con sé un laptop ovunque vada lavora ovunque. Anche quando viene in India, porta con sé un portatile da qui e anche dopo la partita va in albergo e si dà da fare con il lavoro. “In passato Saurabh coordinava molto bene lo sport e gli studi “, ha detto Nidhi.