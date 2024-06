Scoperta una creatura marina di 500 milioni di anni “straordinariamente conservata”.

Nuove scoperte hanno permesso agli scienziati di documentare caratteristiche dell’animale estinto che non erano mai state viste prima.

Gli scienziati hanno scoperto una creatura marina vissuta milioni di anni fa in uno “straordinario stato di conservazione”.

Sebbene i trilobiti nuotassero negli oceani circa 500 milioni di anni fa, i ricercatori hanno affermato che gli animali sembravano ancora “morti ieri”.

Queste creature morirono dopo essere state completamente ricoperte di cenere dopo un’eruzione vulcanica, lasciando i tessuti molli e altre parti del corpo in buone condizioni.

“Ho studiato i trilobiti per circa 40 anni, ma non ho mai avuto la sensazione di osservare animali vivi tanto quanto faccio con questi trilobiti”, ha affermato il dottor Greg Edgecombe, paleontologo del Museo di storia naturale.

“Ho visto molte dissezioni morbide di trilobiti, ma la conservazione 3D qui è davvero sorprendente.”

I trilobiti sono tra gli animali marini fossili più studiati, con oltre 20.000 specie identificate negli ultimi 200 anni.

Il dottor Edgecombe ha affermato che lo studio dei trilobiti è importante perché fornisce agli scienziati “uno dei set di dati più completi” per analizzare la storia evolutiva delle specie estinte.

Le creature erano anche geograficamente diverse, il che le rendeva ottimi fossili indicatori per i geologi che calcolavano l’età delle rocce in cui furono trovate.

Sebbene i fossili di trilobiti siano ampiamente disponibili, i tessuti molli ben conservati sono difficili da trovare perché batteri e altri microrganismi accelerano il processo di decomposizione.

I trilobiti attuali, che variano da 10 mm a 26 mm di lunghezza, sono stati trovati nella catena montuosa dell’Alto Atlante in Marocco.

Gli scienziati lo soprannominarono il “Triflobita di Pompei” perché incontrò una fine simile a quella che morì la popolazione di Pompei dopo l’eruzione del Vesuvio.

Gli esami hanno dimostrato che la maggior parte delle parti del corpo erano ben conservate, compreso il sistema digestivo.

Anche i minuscoli “gusci di lanterna” attaccati all’esoscheletro del trilobite erano collegati a steli carnosi come lo erano in vita, hanno detto i ricercatori.

Ricostruzione del trilobite Protolinus (Hobulinus) (Arnaud Mazurier/Università di Poitiers/Pennsylvania)

Gli scienziati hanno anche scoperto che le appendici sul bordo della bocca avevano basi ricurve, a forma di cucchiaio, una caratteristica che non era visibile in altri fossili perché erano così piccoli.

Harry Birks, dell’Università di Bristol, ha affermato che questi dettagli “fantastici” forniscono “un quadro più chiaro di come si nutrono i trilobiti”.

“Abbiamo scoperto che le appendici della testa e del corpo contenevano una serie di spine dense rivolte verso l’interno, come quelle che si trovano oggi nei granchi a ferro di cavallo”, ha aggiunto.

Anche la struttura dei tessuti molli attorno alla bocca chiamata labbro è stata documentata per la prima volta nei trilobiti.

Il professor Abdel Razzaq Al-Albani, geologo dell’Università di Poitiers in Francia, ha dichiarato: “Come scienziato che ha lavorato su fossili di epoche e siti diversi, scoprire fossili in uno stato di conservazione così meraviglioso all’interno di un ambiente vulcanico è stato molto esaltante. .” Un’esperienza per me.”

I depositi di cenere vulcanica potrebbero anche essere potenziali bersagli per nuove scoperte di specie antiche, ha affermato.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science.