Scopri come seguire gli sciami meteorici e altri eventi astronomici nel mese di agosto

Gli appassionati di astronomia – e anche quelli che non lo sono – avranno eventi interessanti da osservare nel cielo nel mese di agosto. Uno di questi sarà uno degli sciami meteorici più impressionanti degli ultimi anni. Continua a leggere per scoprire cosa e come seguire gli eventi astronomici di questo mese.

Eventi astronomici di agosto

Pioggia di meteoriti

Uno degli eventi celesti più attesi dell’anno è previsto per il 12-13 agosto. Questo è il momento in cui lo sciame meteorico delle Perseidi raggiunge il suo apice. Questi sono i detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862.

A causa della posizione di questi materiali, gli sciami meteorici saranno più facili da vedere nei paesi dell’emisfero settentrionale. In Brasile, i residenti delle regioni settentrionali e nordorientali avranno maggiori opportunità di assistere allo spettacolo.

Super luau

Subito dopo, c’è grande attesa per la comparsa della prima “superluna” del 2024, il 19 agosto, quando sarà la più vicina alla Terra. Ciò significa che la luna naturale apparirà più grande di quanto siamo abituati. Lo spettacolo è chiamato “super luna blu”, non per il colore, ma per la maggiore luminosità di questa stella.

Congiunzioni planetarie

Si prevedono almeno cinque congiunzioni planetarie solo nel mese di agosto. Fondamentalmente, questo fenomeno si verifica quando due o più pianeti, lune o asteroidi appaiono più vicini tra loro. Tuttavia, questa è solo un’illusione ottica. Vedi le date:

08/07: Congiunzione tra Venere e Mercurio

14/08: Congiunzione tra Giove e Marte

21/08: Congiunzione della Luna e Saturno, con Saturno che occulta la Luna

27/08: Congiunzione della Luna con Giove

28/08: Congiunzione della Luna con Marte

Come seguire gli eventi astronomici

Per vedere queste scene bisogna essere un po’ fortunati e avere una giornata limpida. Se è così, trova un luogo buio senza luci intense. Non è necessaria alcuna attrezzatura specifica, solo pazienza. Le app di osservazione celeste possono aiutare in questo compito. Alcuni di essi, come la carta celeste, la mappa del cielo e lo stellarium, vengono utilizzati per trovare oggetti e punti di riferimento nel cielo.

