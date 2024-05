Seablip uscirà su PC tramite Steam venerdì

Pubblicato in: Giochi, Giochi indie, Videogiochi | Etichettato: Gardar Soleil, Seablip, Vibedy Games

Preparati a diventare un pirata in un gioco open-world estremamente ambizioso, poiché Seablip lascerà l’accesso anticipato su Steam venerdì prossimo.

Aggiorna e personalizza la tua nave con oltre 48 potenziamenti e abilità di battaglia unici.

Assumi un equipaggio diversificato con abilità e attributi unici per salire di livello e assistere negli incontri in mare.

Partecipa a vari minigiochi, tra cui la pesca e lo scasso, e molti altri in arrivo.

Sviluppatore di giochi indie solista Jardar Solly L’editore Vibedy Games ha confermato la data di uscita del loro nuovo gioco Sibel, la cui uscita è prevista per la prossima settimana. È un gioco di pirati molto ambizioso con un look vecchia scuola in cui vivrai la vita sui mari con un equipaggio fedele, cercherai avventure e costruirai il tuo cast per diventare un temibile capitano. Il gioco uscirà in accesso anticipato il 17 maggio, ma prima di allora, goditi le informazioni e il trailer qui.

Sibel

Seablip presenta una mappa del mondo aperto con diverse isole da esplorare, nemici da combattere e tesori da trovare. Saccheggia e affonda le navi nemiche mentre diventi un temibile pirata e scopri segreti nascosti in attesa di essere scoperti mentre navighi per il mare.

Migliora la tua nave: Aumentare le dimensioni e la qualità della tua nave è una parte importante del gioco, acquistandone una migliore o aggiornando la tua nave attuale. Ci sono oltre 48 potenziamenti (cannoni e altri potenziamenti speciali) per la tua nave. Molti potenziamenti offrono specializzazioni di attacco/difesa uniche: penetrazione dello scafo, fuoco, gas velenoso, scudo magico e altro ancora. Sperimenta combinando alcuni effetti come acqua ed elettricità per avere un vantaggio in battaglia. Scopri nuove combinazioni per massimizzare le tue opzioni offensive e difensive e aiutarti a sopravvivere.

Assumi marinai: Ogni marinaio di Seablip è unico e ce ne sono un numero limitato, quindi trattali bene! Man mano che i marinai salgono di livello, guadagneranno punti da spendere in attributi come salute, fortuna e intelligenza. Man mano che avanzano, i marinai possono apprendere due abilità casuali che possono essere utilizzate per aiutarli in ogni incontro di battaglia. Vengono assegnate diverse ricompense di battaglia a seconda della fazione a cui appartiene il marinaio. Pirati, Giubbe Rosse e Giubbe Blu sono alcune delle fazioni che incontrerai nel gioco.

cacciatore di tesori: Affronta il Flagello dei mari mentre affronti sette boss in Seablip (altri arriveranno presto), ognuno con una tattica e una nave uniche. Sebbene tu sia libero di vagare come preferisci, sconfiggere tutti i boss è l'obiettivo principale nell'attuale versione ad accesso anticipato.

Mini giochi: Lancia la lenza e il mulinello in un potente piccolo gioco di pesca, mentre ti prendi una pausa dalla conquista del mare. Scopri segreti, tesori nascosti e in generale non fai nulla di buono mentre usi le tue eccellenti capacità di scasso con grande efficacia. Ci sono altri piccoli minigiochi in sviluppo e verranno elaborati e migliorati con l'aiuto della community!

