Skull and Bones sarà disponibile gratuitamente per un lungo periodo di tempo

Ubisoft ha rilasciato il gioco pirata multiplayer Skull and Bones lo scorso febbraio dopo un lungo sviluppo pieno di problemi e ritardi. Tuttavia, nonostante una serie di modifiche durante lo sviluppo, il gioco ha ricevuto solo punteggi medi nelle recensioni, il che è ben dimostrato, ad esempio, da una valutazione del 59% sull’aggregatore Metacritico. Nonostante l’accoglienza mista, gli sviluppatori di Ubisoft Singapore stanno promuovendo il loro titolo Fornire nuovi contenuti regolarmente Sotto forma di stagioni.

La prossima serie di notizie arriverà sul gioco martedì 28 maggio, quando verrà rilasciata la stagione 2. Ubisoft sta anche cercando di attirare potenziali nuovi giocatori con un giocatore più alto Eventi gratuitiGrazie a questo potrai provare Skull and Bones gratuitamente per un’intera settimana. Il processo sarà specifico Disponibile dal 30 maggio al 6 giugno Su PC (Epic Games Store e Ubisoft Connect), PlayStation 5 e Xbox Series

Puoi vedere i dettagli completi, incluso l’inizio del precaricamento, di seguito. Ci sarà un gioco completo da provare Senza alcuna restrizione In termini di contenuto o livello massimo. Come di consueto sarà possibile seguire l’avanzamento della versione di prova acquistando la versione completa. Sarà disponibile nei prossimi giorni con lo sconto del 50%. Puoi acquistare la versione in scatola del gioco dal negozio Alza.cz.