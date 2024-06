Spalletti arrabbiato attacca i suoi critici mentre l’Italia si qualifica per l’Euro

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti ha segnato una serie di gol mentre la sua squadra avanzava agli ottavi (Gabriel Boyes)

L’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti si è scagliato contro le critiche dopo il pareggio per 1-1 della sua squadra contro la Croazia lunedì, qualificandosi per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Solo uno straordinario gol vincente al 98′ dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni ha portato l’Italia al secondo posto nel Gruppo B dietro la Spagna, lasciando la Croazia al terzo posto e sull’orlo dell’eliminazione.

L’Italia ha battuto l’Albania 2-1 nella partita d’esordio, poi ha perso contro la Spagna 1-0.

“Tutti stanno cercando di farci uscire (dal torneo)”, ha detto Spalletti ai giornalisti dopo che la sua squadra ha pareggiato nel finale.

“Se avessi avuto paura, avrei fatto qualcos’altro. Non c’è bisogno di avere paura.

“Non voglio essere più ansioso del necessario o avere la pressione extra che le persone mettono sulle mie spalle.

“Il veleno viene da ogni parte e mi sto iniettando questo veleno, se non è così.”

Spalletti ha criticato anche la possibilità che i giocatori diffondano informazioni ai media, con la notizia del 3-5-2 dell’Italia emersa prima della partita.

“Questa è una debolezza di chi fa trapelare le cose”, ha detto arrabbiato Spalletti.

E ha aggiunto: “Se c’è gente che fa trapelare qualcosa, fa male alla Nazionale. Chi te lo ha detto prima?”

Spalletti ha insistito sul fatto che la sua squadra meritava di andare in vantaggio, ma li ha anche incolpati per alcuni aspetti della loro prestazione, con l’Italia che sembrava contenta di giocare per un pareggio prima che Luka Modric segnasse nel secondo tempo, diventando il marcatore più anziano di sempre nel torneo all’età di 38 anni. .

Il 65enne ha detto: “Abbiamo meritato di qualificarci stasera, in termini di quello che abbiamo fatto lì, stasera siamo stati sicuramente un po’ deboli e non necessariamente abbiamo giocato il nostro miglior calcio”.

“Psicologicamente a volte queste cose (il gioco dentro se stessi) possono accadere involontariamente, quando riesci a pareggiare la partita, è così che finisce la partita.

Ha aggiunto: “Vai lì sapendo che basta un pareggio e fai le cose in un modo un po’ più timido. Noi stavamo dando loro delle occasioni e noi eravamo timidi. Non so perché sia ​​successo”.

Sabato 29 giugno l’Italia affronterà la Svizzera agli ottavi di finale a Berlino. La Croazia ha bisogno di diversi risultati per riuscire a qualificarsi come una delle prime quattro squadre al terzo posto.

Spalletti ha detto che anche i suoi giocatori sentono la pressione dei media e dei tifosi.

Ha continuato: “È difficile superare questo gruppo. Voi (i giornalisti) mi avete detto che è il gruppo della morte, e non ho detto che lo fosse”.

“La Spagna è meravigliosa e la Croazia è eccellente…

“Quando scendi sotto gli standard minimi, come ci è successo a volte nel primo tempo, è perché sentiamo la pressione sull’importanza della partita”.

