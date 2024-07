Svizzera – Italia: Le due formazioni sono note per il primo turno degli ottavi di finale di European League

Foto: EPA-EFE/Mohamed Massara

Allenatore dell’Italia Luciano Spalletti La squadra ha faticato in vista della partita degli ottavi di finale contro la Svizzera, che ha portato a cambiamenti nella formazione.

In difesa sostituirà lo squalificato Califiore ManciniMentre Darmiano Partirà dal terzino sinistro al suo posto Demarco Chi è rimasto ferito? Si comincia anche dal primo minuto fagioli. Campione della partita contro la Croazia. Ha minacciato Adesso resta in panchina.

La Svizzera, invece, non ha modificato di molto la composizione. La più avanzata in attacco è Brielle Embolo che sarà responsabile dei gol. Forse la piccola sorpresa è la partenza di Xherdan Shaqiri in panchina.